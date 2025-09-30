Continúan los trabajos en Ruta Nº 21 por la obra del Arroyo Dupuy

Debido al avance de la obra hidráulica perteneciente al proyecto de la Cuenca Dupuy que lleva adelante el Gobierno local, se encuentra interrumpido el tránsito sobre la Ruta Nº 21 entre las calles Recuero y Beethoven.

En estos momentos, quienes circulen por Ruta N°21 desde Ruta Nacional Nº 3 con dirección a CABA, podrán utilizar diferentes desvíos, hasta la finalización de la obra de infraestructura del Arroyo Dupuy.



Desde el Paso Bajo Nivel de Carcarañá, pueden tomar por Comodoro Py hasta Beethoven, donde se encuentra el Paso Bajo Nivel más próximo para retomar a Ruta Nº 21. Como alternativa, continuar por Comodoro Py hasta los Pasos Bajo Nivel de Ezeiza o Carlos Casares.



Se solicita a automovilistas y peatones circular con máxima precaución por la presencia de maquinarias y vehículos pesados en la zona de obra.

Beneficios de la obra del Arroyo Dupuy



La construcción de esta obra hidráulica representa un avance fundamental para mejorar la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos de la región, como: disminución del riesgo de inundaciones, evitando anegamientos en zonas residenciales y comerciales; mayor seguridad vial y urbana, gracias a la adecuación de calles y Pasos Bajo Nivel; el fortalecimiento del sistema de desagües pluviales, favoreciendo la integración urbana; y el impulso a la obra pública y al trabajo local, como generación de empleo directo e indirecto.

El proyecto del Arroyo Dupuy, junto con las demás obras hidráulicas en marcha, forma parte de un plan integral que busca garantizar una infraestructura moderna, segura y sostenible que hace crecer a toda la comunidad de La Matanza.