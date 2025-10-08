León Gieco se sumó a la campaña #Juntos por Tomy

El reconocido cantautor interpretó, a través de sus redes sociales, un fragmento de “Mis heridas curé” y envió un emotivo mensaje al adolecente de Ramos Mejía.

El Tomás Musso, oriundo de Ramos Mejía fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo T y lucha por mejorar su calidad de vida, por lo cual debe acceder a un costoso tratamiento. Su caso se volvió viral y el cantautor León Gieco se sumó a la campaña #Junto por Tomy para recaudar el dinero.

En sus redes sociales, el artista interpretó un fragmento de la canción “Mis heridas curé”, lanzada en 2022. Además, brindó un emotivo mensaje: “Quiero cantar una canción de mi último disco en agradecimiento a todos los que ayuden y colaboren con Tomy”.

Campaña solidaria por Tomy

Desde junio de 2020, Musso pelea una dura batalla contra la leucemia linfoblástica aguda tipo T. El adolescente relató, a través de un video de sus redes sociales, que sorteó tratamientos de quimioterapia con los que sufrió complicaciones y que, en una de sus prolongadas internaciones, llegó a estar tres meses en terapia intensiva. Afortunadamente, logró recuperarse y completar la terapia.

En abril de 2023 tuvo la primera recaída, por lo que debió comenzar con quimioterapia y someterse a un trasplante de médula ósea que le donó su papá. Tras la recuperación, pudo volver a su casa y retomar su vida cotidiana, asistir al colegio y juntarse con amigos.

Este año, tuvo una segunda recaída. Frente a este nuevo escenario, los médicos le propusieron un tratamiento fuera del país denominado: CAR-T. Este consta de modificar sus propios linfocitos para atacar a las células cancerosas.

Un viaje esperanzador

El tratamiento al que debe someterse Musso es de 1.200.000 dólares. Gran parte de ese dinero fue recaudado, por lo que el joven ya se encuentra en Italia, junto a sus padres, realizando su tratamiento, pero aun falta, ya que debe someterse a estudios para continuar con dicho procedimiento.

Un sorteo solidario

Desde el entorno del adolescente, lanzaron una rifa solidaria para continuar recaudando el dinero necesario. Así, el 25 de octubre se sortearán, a través de la Lotería Nacional Nocturna, diferentes premios. Los números pueden adquirirse en el siguiente enlace: https://rifasonline.com.ar/rifa/juntosportomy-mgb91ct4 .