Juntos por Tomy: se llevará a cabo un evento solidario en el Teatro Universidad

La Universidad Nacional de La Matanza se sumó a la campaña para colaborar con el adolescente matancero. La cita será el 19 de octubre y se presentarán diferentes bandas.

Tomás Musso es un adolescente de Ramos Mejía que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda tipo T. Su historia se viralizó rápidamente ya que necesita realizar un costoso tratamiento en el exterior para mejorar su calidad de vida. En ese contexto, diferentes agrupaciones y familiares organizaron actividades para lograr llegar a la cifra y la UNLaM se sumó a la campaña #Juntos por Tomy.

De esta manera, el 19 de octubre a las 20 se llevará a cabo un evento solidario en el Teatro Universidad en el que participarán diferentes bandas y un gran abanico de artistas. Este encuentro se realiza en conjunto con el Colegio del Parque, de Ramos Mejía.

El tratamiento al que debe someterse Musso tiene un valor de 1.200.000 dólares. Gran parte de ese dinero fue recaudado, por lo que el joven ya se encuentra en Italia, junto a sus padres, realizando su tratamiento, pero aun falta, ya que debe someterse a estudios para continuar con dicho procedimiento.

Todos con Tomy

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos, que se podrán abonar por Mercado Pago o transferencia directa a la cuenta que recauda los fondos para Tomy:

Banco Galicia: JUNTOSPORTOMY2025

Mercado Pago: JUNTOSPORTOMYMP

Paypal: @JUNTOSPORTOMY

Una vez abonados, los tickets podrán retirarse en el Colegio del Parque, situado en Vicente López 30, localidad de Ramos Mejía.

Las palabras de Tomy desde Roma

A través de sus redes sociales, Musso expresó: «Quería agradecer a todos los que nos siguen apoyando desde Argentina con los eventos, las rifas y las propuestas para poder llegar a la cifra del tratamiento. Desde acá sentimos el apoyo de todas las personas que nos acompañan, amigos y familiares. La buena energía llega hasta acá».

También Patricia, madre del adolescente, aseguró que la campaña sigue avanzando positivamente y que han logrado recaudar, hasta el momento, el 75 por ciento del valor del tratamiento. «Falta muy poco para llegar al objetivo. Las rifas, eventos y festivales que se están organizando nos van a acercar un más a la recta final, con lo cual le damos las gracias y sigamos en este camino”, remarcó.

Fue tal la repercusión y viralización de la historia de Tomy que la campaña llegó a la ciudad italiana de Nápoles. Esto ocurrió de la mano de su psicóloga, Gladys, que llevó la causa hasta el santuario de Maradona. Así, la comunidad local se sumó con carteles y difusión para continuar con la ayuda.

La historia de un luchador

Desde junio de 2020, Musso pelea una dura batalla contra la leucemia linfoblástica aguda tipo T. El adolescente relató, a través de un video de sus redes sociales, que sorteó tratamientos de quimioterapia con los que sufrió complicaciones y que, en una de sus prolongadas internaciones, llegó a estar tres meses en terapia intensiva. Afortunadamente, logró recuperarse y completar la terapia.

En abril de 2023 tuvo la primera recaída, por lo que debió comenzar con quimioterapia y someterse a un trasplante de médula ósea que le donó su papá. Tras la recuperación, pudo volver a su casa y retomar su vida cotidiana, asistir al colegio y juntarse con amigos.

Este año, tuvo una segunda recaída. Frente a este nuevo escenario, los médicos le propusieron un tratamiento fuera del país denominado: CAR-T. Este consta de modificar sus propios linfocitos para atacar a las células cancerosas.