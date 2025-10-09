La Matanza firmó un acuerdo con ArgenTec para brindar cursos tecnológicos gratuitos

“Desde el Municipio de La Matanza impulsamos el desarrollo y el aprendizaje de tecnologías de punta para que nuestros jóvenes puedan tener una mejor calidad de vida”, aseguró la secretaria de Producción matancera, Débora Giorgi.

El Municipio de La Matanza firmó un acuerdo con el club ArgenTec, que permitirá que los alumnos de las escuelas técnicas matanceras accedan a distintos cursos de perfil tecnológico de forma gratuita. Entre las opciones más requeridas que se dictarán figuran Marketing Digital e Inteligencia Artificial.

Del acto de presentación del convenio participaron la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi; el secretario de Juventudes local, Franco Torales; y la responsable de Alianzas de ArgenTec, Lorena Cabeza. Además, estuvieron presentes directivos y alumnos de escuelas técnicas del Partido que formarán parte de la primera etapa de la propuesta.

“Desde el Municipio de La Matanza impulsamos el desarrollo y el aprendizaje de tecnologías de punta para que nuestros jóvenes puedan tener una mejor calidad de vida”, aseguró Giorgi. De esta manera, los estudiantes del Distrito tienen acceso a una nueva herramienta que los ayudará en su formación profesional.

Antecedente cercano

En abril, y con la participación de 200 matanceros graduados de las Escuelas de Oficios 2024, el Municipio firmó un Acuerdo de Colaboración con ArgenTec, tras lo que se lanzó un curso de marketing digital gratuito y a distancia. La propuesta contó con más de 600 inscriptos y fue dictada por ArgenCom, una entidad formada por firmas líderes, como Google, Globant y Meta.

Además, por esos días, el Municipio de La Matanza fue seleccionado como miembro del Club ArgenTec, tras el trabajo realizado en el “Mercado Virtual de Oficios”, las clínicas tecnológicas, las acciones en Smart City y la construcción del Polo Tecnológico de Ciudad Evita. Otros distritos como Tres de Febrero, San Miguel y Pilar también conformaron la iniciativa.