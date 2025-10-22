La crisis de las panaderías: “Es el peor momento de los últimos diez años”, alertan

“En los centros comerciales, el costo del alquiler es una locura, pareciera que le estamos pagando el contrato a (Lionel) Messi”, ironizó el comerciante, sobre los valores de los alquileres.

La falta de poder adquisitivo en la población y el consecuente derrumbe de ventas genera un escenario más que adverso para varias industrias, entre ellas, la panaderil. Luciano Silva, integrante del Centro de Panaderos del Oeste, dio cuenta de la crisis del sector: “En los diez años que hace que tengo panadería, creo que este es el peor momento”.

“Se nota en la calle cómo baja el consumo de pan. Y eso que, en el invierno, más o menos la piloteamos porque la gente consumo mucho pan, pero, ahora, con el calor, no sé de qué nos vamos a disfrazar”, señaló, sobre la cuestión estacional, y agregó: “Antes, en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el sándwich de miga no faltaba en la mesa, pero, ahora, nada que ver”.

Además, puso el foco en la posibilidad de que, tras las elecciones del domingo, aumente el dólar, lo que “genera que todo lo demás aumente”. “El problema es que sube el dólar y sube la inflación, que ya es más del dos por ciento, pero los sueldos no suben o aumentan solo un uno por ciento”, añadió.

Asimismo, planteó que “los costos están muy altos, los costos fijos son carísimos”. “Quizás, la harina no aumenta durante tres o cuatro meses, pero, de un día para el otro, sube un 20 por ciento. A esto se suma que estamos pagando lo mismo de luz que de alquiler”, sumó, sobre el incremento de los costos.

En ese sentido, ironizó: “En los centros comerciales, el costo del alquiler es una locura, pareciera que le estamos pagando el contrato a (Lionel) Messi”. “Estamos hablando de valores de entre 2.000.000 y 3.000.000 de pesos”, lamentó, con poco optimismo sobre el devenir del rubro en el corto plazo.