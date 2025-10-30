Malvinas no se mancha: El fútbol de La Matanza rinde homenaje a nuestros héroes.

Los ex combatientes de La Matanza, nuestros héroes de Malvinas, junto a diversos referentes y dirigentes de los clubes de fútbol, realizarán este sábado 1 de noviembre una importante jornada con la comunidad para mantener viva la memoria, que combinará deporte y cultura, para compartir con todas las vecinas y vecinos.

El encuentro Malvinas no se mancha se celebrará el próximo sábado en el Campo Deportivo del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza, ubicado en Ana María Janer 2400, Aldo Bonzi, de 10 a 18 horas, con entrada libre y gratuita; para que todas las familias del distrito participen de una actividad de homenaje, memoria activa, al aire libre, con charlas, stands, juegos y mucho más.



La propuesta es organizada en conjunto entre el Gobierno local, a través de la Subsecretaría de Veteranos de Guerra de Malvinas, el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y el Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza.



Será un encuentro único entre clubes, música, historias y toda la comunidad de La Matanza. Se realizarán disertaciones sobre la historia de Malvinas, qué hizo cada club en 1982 durante la época de la Guerra. Habrá stands y actividades para todo el público. Participarán representantes del Club Atlético Nueva Chicago, Club Social y Cultural Deportivo Laferrere, Club Almirante Brown, Club Atlético Deportivo Paraguayo, Club Atlético Lugano Club Social y Deportivo Liniers, Club Social y Deportivo Yupanqui, Club Sportivo Italiano y Club Deportivo Español.

En La Matanza, el legado Malvinas se mantiene siempre vivo desde la gestión del Municipio y junto al trabajo que realizan los veteranos en todo el distrito. En ese sentido, el intendente Fernando Espinoza destacó: «Para nosotros cada día es dos de abril, y siempre vamos a hacer todo lo posible, desde el Gobierno local y junto a toda la comunidad, para agradecer y reconocer a todos los soldados que lucharon por nuestras Islas Malvinas y para honrar la memoria de los que dejaron sus vidas en ellas».