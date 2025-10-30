El Polideportivo Lionel Messi de La Matanza está cada vez más cerca

La Capital Nacional del Deporte Social avanza en la construcción del mega complejo deportivo que ya presenta un progreso de obra del 70%, y se consolida como el más grande de la Argentina y un nuevo emblema de la inversión pública municipal.

Ubicado en Virrey del Pino, donde muchos años hubo un terreno sin uso, el Polideportivo Lionel Messi, con una extensión de 6,5 hectáreas y financiado íntegramente con recursos municipales, se proyecta como un complejo de vanguardia para toda la comunidad, pensado para promover la integración social, el deporte, la recreación, la cultura y los hábitos de vida saludables. El complejo contará con instalaciones deportivas para la práctica profesional y federada de distintas disciplinas, además de espacios para la formación y el entrenamiento de jóvenes atletas.

Los avances de esta mega obra, que el intendente Fernando Espinoza calificó como «un sueño hecho realidad», incluyen un Microestadio techado con capacidad para más de 12 mil personas y destinado para albergar grandes eventos deportivos y culturales, tanto nacionales como internacionales; instalaciones deportivas clave como una cancha de fútbol profesional; pileta descubierta pre olímpica; pista de atletismo; salón de usos múltiples; salón de musculación; y un edificio administrativo.

«A este Polideportivo van a venir chicas y chicos de todas las ciudades de La Matanza a prepararse con los mejores profesores. Cada chico que sacamos de la calle es un campeonato ganado para todos», resaltó Fernando Espinoza.

Con el Polideportivo Lionel Messi, La Matanza ratifica su apuesta histórica por el deporte y la inclusión social, que convertirá a la localidad de Virrey del Pino en un nuevo epicentro recreativo, formativo y de encuentro para las familias. Este mega complejo será el más grande de la Argentina y un símbolo más del gran compromiso del Gobierno local con el desarrollo y bienestar de toda la comunidad.