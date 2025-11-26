MTZ Denuncias: un canal de comunicación anónima y segura para las vecinas y vecinos de La Matanza

La Matanza cuenta con una línea de WhatsApp que funciona las 24 horas, los 365 días del año, con el objetivo de favorecer la protección de la comunidad y combatir actividades ilícitas e irregularidades, a través de la participación ciudadana.

MTZ Denuncias es un canal disponible para la comunidad que permite a vecinas y vecinos reportar de manera 100% anónima y confidencial situaciones sospechosas, presuntos puntos de comercialización de drogas, desarmaderos de autos, actividades ilícitas en general y, ahora también, pueden denunciar irregularidades que colaboren con mantener la transparencia administrativa en todo el distrito. Esta línea no reemplaza al 911 ante una emergencia. Las emergencias deben seguir siendo comunicadas a través del 911.

Las vecinas y vecinos que quieran realizar una denuncia la pueden hacer por WhatsApp al 11 3630 4527 mediante mensajes escritos, no se admiten llamadas.

Los mensajes recibidos en MTZ Denuncias son recepcionados y evaluados por personal capacitado del Municipio. No se utilizan bots para esta tarea. Cada mensaje es leído, analizado y evaluado por un agente para verificar su relevancia y verosimilitud. Si la información es considerada pertinente, se deriva a las autoridades correspondientes para su análisis y seguimiento. En casos que lo ameriten, se da intervención a la Fiscalía o a las fuerzas de seguridad.

Cabe destacar que el primer mensaje que recibe la vecina o vecino que escribe al Whatsapp de MTZ Denuncia, es de carácter automático y sirve para orientar sobre los próximos pasos, donde intervendrá el personal capacitado.

Una activa participación ciudadana es primordial y es una herramienta más que fortalece todas las iniciativas y políticas de protección de la gestión local. De esta manera, las vecinas y los vecinos contribuyen a seguir construyendo una Matanza más segura y transparente.