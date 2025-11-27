Celebramos la diversidad artística y cultural de La Matanza en una nueva edición de la Semana del Arte



Con una agenda llena de actividades abierta a toda la comunidad, del 1 al 6 de diciembre distintas localidades del distrito serán escenarios para que vecinas, vecinos y artistas compartan sus producciones y formas de expresión. La entrada es libre y gratuita.



Llega una nueva fiesta artística y cultural que visibiliza la diversidad y la riqueza matancera, y fortalece el vínculo entre la comunidad y los múltiples espacios del distrito.



La Semana del Arte comenzará el 1ero de diciembre, y contará con muestras de talleres de folklore, tango, danza, guitarra, teatro; exposiciones de artes visuales como dibujo, pintura, muralismo y fotografía; y clases abiertas, presentaciones de disciplinas y propuestas culturales para toda la familia.,

Los encuentros se desarrollarán en las casas de Cultura municipales y en otros espacios comunitarios de las localidades de Tapiales, Virrey del Pino, González Catán, Gregorio de Laferrere, Rafael Castillo, Isidro Casanova, La Tablada, Ciudad Evita, Villa Luzuriaga y Ramos Mejía, convirtiendo al distrito en una gran vidriera abierta al talento artístico local.

La Semana del Arte es organizada por el Gobierno local, a través de la Secretaría de Cultura y Educación con el objetivo de hacer del arte una poderosa herramienta de encuentro, participación y expresión colectiva.



Agenda completa ▶️ lamatanza.gov.ar/semanadelarte

AGENDA DE ACTIVIDADES – SEMANA DEL ARTE



• Lunes 01.12

10 horas – Muestra de los talleres de folklore, guitarra y uñas esculpidas y maquillaje en la Casa de Cultura de Isidro Casanova, Tokio y Ruta 3, Isidro Casanova

14 horas – Muestra de los talleres de canto y folklore de la Casa de Cultura Tita Merello de González Catán en el Polideportivo OPM, Gral. Rivas 5501, González Catán

16 horas – Muestra de los talleres de canto, guitarra, arte y folklore en la Casa de Cultura de Tapiales, Los Nogales 1482, Tapiales

18 horas – Muestra de los talleres de manualidades, dibujo y pintura y muralismo en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, 2° y 3° piso, Gregorio de Laferrere

18 horas – Masterclass de Zumba, Zumba Gold e Hits Dance en la Peatonal de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, Gregorio de Laferrere

• Martes 02.12

10 horas – Muestra del taller de yoga en la Casa de Cultura de Isidro Casanova, Tokio y Ruta 3, Isidro Casanova

13 horas – Muestra de los talleres de folklore de la Casa de Cultura de Isidro Casanova en la Casa de Cultura de Isidro Casanova, Tokio y Ruta 3, Isidro Casanova

15 horas – Muestra de los talleres de fotografía, decoración en telas, decoración en flores, globología y candy bar en la Casa de Cultura Tita Merello, Cepeda y Ruta 21, González Catán

18 horas – Muestra del taller de canto de la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, 2° y 3° piso, Gregorio de Laferrere

18 horas – Muestra de los talleres de folklore, tango, gym, salsa, canto, guitarra, teclado, teatro, macramé, amigurumis, dibujo y manualidades en la Casa de Cultura El Hornero, La Quila y el Tiburón, Ciudad Evita

19 horas – Muestra del taller de guitarra en la Casa de Cultura Miguel Carlos Victorica, Belgrano 75, 1° piso, Salón Dorado, Ramos Mejía

19 horas – Muestra del taller de canto de la Casa de Cultura de Ramos Mejía en el Teatro Leopoldo Marechal, Belgrano 75, Ramos Mejía

• Miércoles 03.12​

15 horas – Taller de meditación de yoga, con la participación del taller de yoga de la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, 3° piso.

16 horas – Muestra de los talleres de folklore estilizado y tango en la Casa de Cultura de Isidro Casanova, Tokio y Ruta 3, Isidro Casanova

18 horas – Tradición en movimiento, muestra de los talleres de folklore y tango de la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere en el Club 25 de mayo, Santa Rosa 4277, Gregorio de Laferrere

• Jueves 04.12

16 horas – Muestra de los talleres de canto y folklore en el Museo Histórico Municipal Brig. Gral. Don J. M. de Rosas, Máximo Herrera 5700, Km 40, Ruta 3, Virrey del Pino

17 horas – Muestra de los talleres de danza contemporánea, folklore, canto, ensamble de teclado y guitarra, zumba, bombo legüero y teatro Casa de Cultura José Hernández de Rafael Castillo​ en el Teatro Leopoldo Marechal, Belgrano 75, Ramos Mejía

18 horas – Muestra de los talleres de creación musical, violín y guitarra en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, 3° piso

• Viernes 05.12​

14 horas – Muestra de los talleres de canto y dibujo mural en la Casa de Cultura de Isidro Casanova, Tokio y Ruta 3.

18 horas – Muestra de los talleres de danza jazz y danza contemporánea en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, 3° piso

19 horas – Muestra de Talleres en la Casa de Cultura Pierina Dealessi, Labarden 5395, Villa Luzuriaga

19.30 h​oras – Muestra del taller de teatro en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148, 3° piso, Gregorio de Laferrere

• Sábado 06.12

19 horas – Muestra del taller de danzas folklóricas de la Casa de Cultura de Ramos Mejía en el Teatro Leopoldo Marechal, Belgrano 75, Ramos Mejía