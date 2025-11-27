El Vicerrector de Economía y Finanzas de la Universidad de Primorska recorrió la UNLaM

El vínculo con la Universidad de Primorska nació en el año 2023 en la Feria EAIE.

Gracias a la labor de la Secretaría de Relaciones Internacionales (SRI), la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) tuvo el honor de recibir la visita del Vicerrector de Economía y Finanzas de la Universidad de Primorska en Eslovenia, Rok Strašek.

Durante su visita, Rok Strašek mantuvo una reunión con el Vicerrector Ejecutivo de la UNLaM, Mag. Gustavo Duek; la Vicedecana del Departamento de Ciencias Económicas, Mag. Romina Kabobel; y el Secretario de Relaciones Internacionales, Mag. Federico Scremin. Este encuentro sirvió para fortalecer los lazos académicos y explorar futuras colaboraciones entre ambas instituciones.

Posteriormente, el Vicerrector realizó un recorrido por las instalaciones de la universidad, guiado por la Vicedecana y el Secretario de Internacionales. Durante esta visita, Rok tuvo la oportunidad de conocer diversas áreas, como: el área de deportes, la Biblioteca Leopoldo Marechal, la Sala de Juicios, el sector de medios y el nuevo Departamento de Odontología.

La visita de Rok Strašek se enmarca en su viaje a Sudamérica y representó un paso significativo en la relación entre la UNLaM y la Universidad de Primorska, vínculo que se inició en el año 2023 durante la Feria EAIE. A partir de esa conexión, se firmó un acuerdo interinstitucional que permitirá recibir fondos Erasmus +. Esto facilitará que, en el próximo cuatrimestre, una estudiante del Departamento de Ciencias Económicas realice una estadía becada en Eslovenia.

Además, este encuentro marca un hito importante, ya que Rok Strašek es el primer funcionario de la Universidad de Primorska en visitar la UNLaM, reforzando así los lazos con este país, donde el año pasado se recibió la visita del Embajador esloveno.