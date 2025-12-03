Jóvenes Músicos en Concierto: Celebramos el talento de las orquestas de La Matanza

El evento celebró el talento local y marcó el debut de la flamante Orquesta de Cámara MTZ.

Jóvenes Músicos en Concierto se llevó a cabo en la sede municipal de la Región Descentralizada Noroeste, en Ramos Mejía y estuvo protagonizado por alumnas, alumnos y músicos de los distintos organismos dedicados a la música del distrito. El evento reunió a las orquestas de Gregorio de Laferrere, Escuela La Matanza y Juvenil de Ciudad Evita, las cuales forman parte de las 26 agrupaciones de coros y orquestas que funcionan en el distrito como espacios gratuitos para que niñas, niños y adolescentes aprendan a cantar o a tocar un instrumento sin necesidad de experiencia previa.

Durante el evento, se presentó por primera vez la Orquesta de Cámara MTZ, una agrupación creada en 2025 por la Secretaría de Cultura y Educación local, a cargo de Silvia Francese, en articulación con el Programa Provincial Coros y Orquestas, con el objetivo de formar una orquesta de excelencia, integrada por los mejores músicos del distrito y guiada por docentes de reconocida trayectoria.

Orquesta de Cámara MTZ

Nace como un espacio de prestigio, proyección y profesionalización para las juventudes musicales del distrito. Bajo la dirección de las Prof. Silvia Francese y Erika Mech, la Orquesta de Cámara MTZ se concibe como un faro artístico, un semillero de talentos que ofrece a las chicas y chicos de nuestras orquestas la posibilidad de continuar su formación, perfeccionarse y acceder a un nivel superior de experiencia musical. Más que una agrupación, es un horizonte: un lugar donde el esfuerzo, la pasión y el aprendizaje encuentran un camino para florecer en todo su potencial.

Las vecinas, vecinos, grandes y chicos que quieran unirse a las orquestas del distrito pueden solicitar información a través de cyolamatanza@gmail.com o contactarse a través de nuestras RRSS Facebook: /Cultura y Educación – La Matanza IG: @culturalamatanza