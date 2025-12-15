Inauguraron un nuevo santuario de la Virgen de Caacupé en González Catán

El espacio de fe se encuentra ubicado en la intersección de las rutas 1.001 y 21. Asimismo, se habilitó una pileta de natación con capacidad para 500 personas en el santuario inaugurado un año atrás en Villegas.

A un año de la inauguración del santuario de la Virgen de Caacupé en la localidad de Ciudad Evita, los fieles de González Catán celebraron la apertura de un nuevo espacio de fe de la patrona de la comunidad paraguaya, específicamente en la intersección de las rutas 1.001 y 21.

De la inauguración del lugar que sueña con ser santuario en la Ciudad del Hogar de Cristo participaron miles de fieles. Durante su primer día de puertas abiertas, se realizaron bautismos y misas, mientras que familias peregrinaron para recibir la bendición en una jornada que culminó con grupos musicales, danzas y fuegos artificiales.

“El milagro es estar juntos en este lugar. Es una felicidad estar reunidos, en familia, con tantos jóvenes y esta alegría. Esta, que era llamada la ruta de la muerte, hoy es un espacio lleno de vida”, expresó el obispo de Gregorio de Laferrere Jorge Torres Carbonell durante la homilía. Los obispos Juan José Chaparro y Eduardo García también estuvieron presentes representando las diócesis de Merlo-Moreno y San Justo, respectivamente.

En tanto, a pocas cuadras del santuario de la Virgen de Caacupé de Villegas, que pocos días atrás cumplió un año en la localidad de Ciudad Evita, también se inauguró una pileta de natación con capacidad para 500 personas. “Estos pibes que conocían poco el agua, porque tenían una canilla que goteaba o tenían que ir a buscarla al medio del barro con un balde, ahora tienen este lugar increíble”, celebró el obispo Eduardo García.

Los milagros de la Virgen de Caacupé en La Matanza

Un año atrás, en el Día de la Virgen, se inauguró el santuario de Caacupé en Ciudad Evita. Si bien hasta el momento la parroquia Virgen del Milagro Caacupé y San Blas ya recibía y contenía a cientos de feligreses, pasó a tener entidad de santuario.

“Cuando se construyó esta iglesia, soñábamos con que fuese la casa de todos los hermanos paraguayos. Pero lo que no imaginábamos era que se transformaría en un santuario. Porque el santuario lo hace la gente y, acá, ustedes lo han hecho”, destacó con emoción monseñor García.

Y sumó el prelado: “Por eso, a partir de hoy, esta iglesia es oficialmente en la diócesis de San Justo: el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé”.