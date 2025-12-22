Papá Noel continúa repartiendo alegría y regalos por toda La Matanza

Las niñas y niños del distrito y sus familias disfrutan de una nueva edición de Papá Noel en tu Barrio, que llegó para que todos y todas reciban un obsequio en estas fiestas.

Hasta el 23 de diciembre, Papá Noel recorre todas las ciudades de La Matanza repartiendo juguetes, de manera totalmente gratuita, para más de 100 mil niñas y niños. En cada punto de entrega, las chicas y chicos pueden divertirse con actividades recreativas, sorpresas y sacarse fotos navideñas.

Como cada año, el Gobierno local realiza un fuerte esfuerzo para que todas las niñas y niños de La Matanza accedan a su regalo de Navidad, y celebrar las Fiestas con mucha felicidad, amor y esperanza.

Para conocer el recorrido de Papá Noel en tu barrio pueden ingresar a: lamatanza.gov.ar/papa-noel-en-tu-barrio y en las historias de las rrss del @municipiodelamatanza. Es importante destacar que la actividad, en caso de lluvia, se suspende y se reprograma.