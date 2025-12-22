JuntosPorTomy: “Por el momento, la enfermedad está erradicada de mi cuerpo”, aseguró el matancero

Tras casi tres meses de tratamiento en Italia por una leucemia linfoblástica aguda tipo T, Tomás Musso, de 16 años, comunicó que no se registraron células cancerígenas en la sangre ni en la médula.

La campaña solidaria #JuntosPorTomy, en beneficio de Tomás Musso, el joven de 16 años oriundo de Ramos Mejía que padece una leucemia linfoblástica aguda tipo T, impactó en cada rincón del país. Gracias a la difusión masiva y las donaciones, el adolescente pudo viajar a Italia para tratar su enfermedad y, tras casi tres meses de tratamiento, comunicó que no se registraron células cancerígenas en la sangre ni en la médula.

“Por el momento, la enfermedad está erradicada de mi cuerpo”, celebró Tomás a través de un video publicado en sus redes sociales. “Con el tratamiento CART-T viene todo estable, con buenos resultados y buenas noticias pero, obviamente, esto no termina acá y vamos a continuar con todos los controles”, agregó.

En este contexto, el joven aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que ayudaron reunir más de 1.200.000 dólares para poder viajar a Italia y comenzar el tratamiento en el Hospital Bambino Gesú. “Hablo por mi mamá, mi papá, mi hermano, mi abuelo y mi tío para agradecerles de corazón todo lo que hicieron. Por todo lo que se movieron las personas que me conocen y las que no, por el aporte, la ayuda y la difusión”, destacó.

Y expresó: “No alcanzan las palabras para agradecer todo lo que logramos juntos. No estamos solos, nos llega la energía y la buena onda a Roma. No queda más que agradecer y seguir tirando para adelante como venimos haciendo todos juntos”.

#JuntosPorTomy: la campaña que movilizó a un país

La leucemia linfoblástica aguda tipo T es un tipo de cáncer de la sangre y la médula ósea de evolución rápida que se caracteriza por un exceso de linfoblastos. Esta condición interrumpe la producción de células sanguíneas normales, lo que lleva a síntomas como fatiga, infecciones frecuentes, palidez, sangrado y dolor óseo. Es un subtipo de leucemia linfoblástica aguda más frecuente en niños y adolescentes, aunque también puede afectar a adultos, y se trata principalmente con quimioterapia.

El matancero pelea una dura batalla contra este tipo de cáncer desde junio de 2020. Desde ese entonces, atravesó tratamientos de quimioterapia con los que sufrió varias complicaciones y que, en una de sus prolongadas internaciones, llegó a estar tres meses en terapia intensiva. A pesar de este pronóstico, completó su terapia.

No obstante, tuvo su primera recaída en abril de 2023: debió reiniciar el proceso de quimioterapia y someterse a un trasplante de médula ósea que le donó su papá. Pero pocos meses atrás, recibió el diagnóstico de una segunda recaída. “Hice un mes de quimio, el cual resultó bastante efectivo. Redujo mucho las células cancerígenas que había en mi cuerpo. Ya para el segundo bloque de quimio no sirvió, no fue efectivo”, explicó Tomás.

Los médicos le informaron a Tomás y a su familia que aun quedaba una opción para tratar su leucemia. Un tratamiento que se realiza fuera del país, llamado CAR-T, modifica los propios linfocitos del paciente para atacar a las células cancerosas que, afortunadamente, ya demostró ser efectivo.