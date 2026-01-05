Latest:
Más regalos y sorpresas: Los Reyes Magos llegan a La Matanza

Todas las niñas y niños del distrito podrán disfrutar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en plazas y espacios públicos; ya que, un año más, el Gobierno local lo hace posible con la entrega de miles de juguetes, de forma gratuita.

Con un gran despliegue, desde el 5 al 9 de enero, los Reyes Magos visitarán puntos estratégicos del distrito para compartir una tarde de ilusión y emoción con las familias matanceras.

Esta iniciativa que contará con la colaboración de cientos de jóvenes voluntarios y voluntarias, se suma a la exitosa acción solidaria realizada durante los festejos de Navidad con Papá Noel en tu Barrio, que llevó más de 100 mil regalos y actividades recreativas a plazas, parroquias, templos evangélicos y hospitales de toda La Matanza.

Las familias podrán acercarse a los puntos de encuentro en sus respectivas ciudades para compartir una tarde de celebración, recibir obsequios y disfrutar de un encuentro comunitario. Cabe destacar que, al tratarse de actividades al aire libre, las mismas quedarán sujetas a las condiciones climáticas y podrán suspenderse por lluvia.

Con estas acciones, el Municipio de La Matanza, a través de la Secretaría de Juventudes, continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas a garantizar el derecho al juego, la recreación y la felicidad de las infancias, promoviendo encuentros comunitarios en los barrios y llevando el espíritu de las fiestas a cada rincón del distrito.

