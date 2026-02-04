La UNLaM obtuvo la habilitación nacional como Entidad Formadora en Mediación

El reconocimiento, otorgado por el Ministerio de Justicia en el marco de la Ley 26.589, habilita el desarrollo de programas formativos para mediadores y profesionales asistentes. Dicha formación será brindada por el Departamento de Derecho y Ciencia Política.

La Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) fue oficialmente habilitada como Entidad Formadora en Mediación. Ello mediante la Disposición N° DI-2025-76-APN-DNMYMPRC-MJ, de fecha 23 de diciembre, por la cual la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos autorizó a la UNLaM a desempeñarse como Entidad Formadora, asignándole el Número de Identificación 76 dentro del Registro de Entidades Formadoras.

La habilitación reconoce una propuesta académica orientada a la difusión de los métodos alternativos de resolución de conflictos, a través de la capacitación, la investigación y el desarrollo de programas destinados a consolidar espacios creativos para la construcción de la paz social.

Desde la institución, destacaron así la importancia de la formación universitaria en este campo, tanto para abogados como para profesionales de otras disciplinas, como un aporte que enriquece y fortalece el desempeño profesional, así como también ejercer un aspecto profesional específico.

Los métodos participativos de resolución de conflictos ofrecen un conjunto amplio de herramientas que, aplicadas de manera adecuada, permiten generar respuestas de mayor calidad frente a diversas situaciones conflictivas. En ese sentido, su conocimiento y práctica facilitan la implementación de sistemas de gestión, abordaje y solución pacífica de conflictos, promoviendo dinámicas de trabajo más eficientes y potenciando la capacidad de escucha empática.

Asimismo, estas herramientas contribuyen al fortalecimiento de redes de encuentro y diálogo en distintos ámbitos, como el familiar, el empresarial y los espacios públicos, favoreciendo la convivencia y la cooperación social.

La designación de la UNLaM como Entidad Formadora se inscribe en su capacidad de convocatoria e inserción en la comunidad, a partir de una propuesta educativa de nivel superior que busca articular formación académica y compromiso social.

En el marco de lo establecido por la Ley 26.589, el reconocimiento como Entidad Formadora implica la inscripción en el Registro de Entidades Formadoras, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, organismo competente en la autorización, habilitación, homologación y control de los programas de formación y capacitación en mediación. Dicha condición habilita a las instituciones a desarrollar instancias formativas destinadas a mediadores y profesionales asistentes, conforme a los requisitos y lineamientos previstos por la normativa vigente.