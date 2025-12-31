Ola de calor: ¿Cómo nos cuidamos frente a las altas temperaturas?

Ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), sobre las elevadas temperaturas que se continuarán registrando en los próximos días, el Municipio de La Matanza emitió una serie de recomendaciones para proteger la salud de toda la comunidad, en especial de las personas mayores de 60 años y las y los menores de 1 año.

Para evitar golpes de calor, el Gobierno local, desde la Secretaría de Salud Pública, establece las siguientes recomendaciones, dirigidas a toda la comunidad y en especial a los grupos de riesgo: evitar la exposición al sol entre las 10 y 16 horas; usar ropa clara y utilizar protector solar con factor superior a 30. Las personas menores de 1 año y mayores de 60 años no deben recibir el sol directo y deben permanecer en espacios ventilados. Cabe destacar que, desde los 6 meses en adelante, las niñas y niños deben usar protector solar de FPS 50 o mayor. En todos los casos, la protección solar debe ser renovada cada dos horas y después de salir del agua.

También se recomienda siempre llevar una botella de agua para mantenerse hidratada o hidratado; incorporar frutas y verduras a la alimentación; evitar las comidas abundantes y evitar las bebidas alcohólicas.

Además, se destaca la importancia de usar ropa holgada, liviana y de colores claros. Y en caso de realizar actividad física, hacerlo en las horas de menos calor y cubrir la cabeza con un gorro o un pañuelo. Tomar abundante agua antes, durante y después del ejercicio.

Desde el Gobierno local, enfatizan también que, ante cualquier emergencia no automedicarse y dirigirse rápidamente a la unidad de salud más cercana.