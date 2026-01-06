Villa Luzuriaga: vecinos denuncian incendios intencionales y un basural a cielo abierto en el Ecoparque Nativo Manzanares

Exigieron un plan de acción urgente frente a una situación que se volvió “insostenible” en el predio nacido en 2020, producto de la lucha vecinal, y ubicado en la intersección de las calles Berna y La Paz.

El Ecoparque Nativo Manzanares, ubicado en la intersección de las calles Berna y La Paz, en el barrio del mismo nombre de Villa Luzuriaga, nació en 2020 tras una lucha colectiva de los vecinos quienes convirtieron un basural a cielo abierto en un espacio verde de encuentro y recreación que, también, preserva el medioambiente. No obstante, los frentistas denuncian que los incendios intencionales y la acumulación de basura constante impiden su protección.

En diálogo con El1, Valentín Garolla, integrante de la Asociación Civil Ecoparque Nativo Manzanares, exigió un plan de acción urgente frente a una situación que se volvió “insostenible”. “En pleno verano y con 30 grados de calor, el olor se vuelve insoportable. Estamos cansados del basural a cielo abierto, es por eso que como comunidad organizada que busca vivir mejor pedimos por su erradicación. Nosotros respondemos con activismo y presencia”, expresó.

Garolla recordó que, durante la gestión del expresidente Alberto Fernández, desde la asociación civil habían acordado con representantes de ACUMAR para limpiar el predio. Pero con el cambio de gobierno, el organismo se desfinanció y no continuaron los trabajos. “Tengo entendido que es solamente una empresa de limpieza tercerizada que viene aproximadamente una vez al mes y hacen lo posible para limpiar todo esto, pero no es suficiente”, indicó.

Por su parte, Yanina, vecina de la zona, aseguró que tanto concejales como el secretario de Medioambiente local están al tanto de la situación, pero aun no hay una respuesta efectiva. “Mientras tanto, tenemos que lidiar con los malos olores, la proliferación de roedores o la quema de basura que, muchas veces, se convierte en grandes incendios y generan un ambiente irrespirable”, denunció.

Basural a cielo abierto en el Ecoparque Nativo Manzanares: respuesta local

En este contexto, Garolla señaló que, hasta el momento, los vecinos presentaron tres denuncias a las autoridades locales, pero la situación sigue siendo la misma. “No sabemos si quedaron archivadas. Acá han venido concejales quienes prometieron muchas cosas, pero nunca pasó nada”, agregó.

Para visibilizar la situación, los vecinos se reúnen todos los viernes a partir de las 18 entre las calles Berna y Venezuela. “Sabemos que la unión hace la fuerza, así es como logramos limpiar un terreno y convertirlo en un ecoparque. Tenemos la esperanza de erradicar definitivamente este basural que tanto nos perjudica”, destacó.

Por último, Marisa, quien vive en el barrio Manzanares hace más de 52 años, lamentó la situación. “Los vecinos tienen que ir a trabajar, no pueden estar ocupándose de este predio. Necesitamos que se erradique, no es suficiente una limpieza semanal. Necesitamos vivir bien”, cerró.