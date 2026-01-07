La Provincia sigue reforzando el sistema de atención primaria de la salud

Con 263 obras y proyectos, el Gobierno bonaerense invirtió más de 177.000 millones de pesos para fortalecer el servicio sanitario en 84 municipios.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, en articulación con el Ministerio de Salud, lleva adelante 263 obras y proyectos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en 84 municipios bonaerenses, con el objetivo de fortalecer el primer nivel de atención sanitaria en toda la Provincia.

De ese total, desde la gestión iniciada en 2019, ya se finalizaron obras en 204 CAPS de 63 municipios, de las cuales se inauguraron 201. En tanto, doce están en ejecución, 32 se encuentran en proceso de licitación o son proyectos en circuito, y los 15 restantes se encuentran a reactivar o en proceso de renegociación de sus contratos.

Intervenciones sanitarias

Las intervenciones consisten en la construcción de nuevos centros de salud y en trabajos de ampliación, refacción, remodelación o refuncionalización de edificios ya existentes para fortalecer la cobertura pública en asistencia sanitaria, facilitar que los bonaerenses accedan a servicios especializados más cerca de sus hogares, y descomprimir la demanda en otros centros de salud de mayor complejidad.

Los nuevos CAPS tienen una superficie promedio de 470 metros cuadrados y cuentan con consultorios de atención clínica general, odontológico y ginecológico, sala de espera y administración, enfermería, vacunatorio, sector de farmacia con depósito, un salón de usos múltiples y núcleos sanitarios, incluyendo baños accesibles para personas con discapacidad.

Obras que suman

Además, tienen estacionamiento para ambulancias, depósito general y locales externos para la disposición de residuos.

Asimismo, se les provee el mobiliario y el equipamiento necesario para su funcionamiento, como camillas ginecológicas y de consultorios, sillones odontológicos, mostradores de admisión y farmacia, muebles de guardado, anafes eléctricos y heladeras, tanto comunes como para vacunas.

«Estas obras contemplan también ampliaciones, refacciones integrales y relocalizaciones de centros de salud y unidades sanitarias barriales existentes, en acuerdo con los municipios, con el objetivo de modernizar y mejorar la infraestructura para mejorar el acceso a la salud en toda la provincia”, destacaron desde la Provincia.

Y cerraron: “Esta política del Gobierno de la Provincia se articula entre el Ministerio de Salud, que se encarga de definir las locaciones de los CAPS, según las necesidades sanitarias de las distintas regiones de la PBA y en acuerdo con los municipios, y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que lleva adelante el financiamiento y la ejecución de las obras a través de la Subsecretaría de Obras Públicas. A su vez, el equipamiento es aportado por ambos ministerios”.