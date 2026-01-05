Para agendar: cómo es el calendario de pago de jubilaciones de enero

En enero, la jubilación mínima pasará a ser de 349.299,32 pesos pesos, aunque, con el bono, ascenderá a 419.299,32. El calendario comenzará el viernes 09 y terminará el jueves 22.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) oficializó el calendario de pago de jubilaciones y pensiones de enero, que comenzará el 9. Como es costumbre, se tendrá en cuenta la terminación de los documentos, por lo que los primeros haberes que se depositarán serán los de la mínima.

Este mes, los jubilados y los pensionados percibirán el aumento de 2,5 por ciento, concordante con el Índice de Precios al Consumidor de junio que informó el INDEC. Esto porque la movilidad jubilatoria del Gobierno se calcula en base al mismo dígito de la inflación, pero con dos meses de rezago.

Además, se otorgará el bono de 70.000 pesos, cuyo monto está congelado desde marzo del año pasado. De esta forma, la jubilación mínima pasará a ser de 349.299,32 pesos pesos, aunque, con el bono, ascenderá a 419.299,32. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor será de 279.439,46 pesos, y la Pensión no contributiva, de 279.439,46.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Viernes 09/01: documentos terminados en 0

documentos terminados en Lunes 12/01: documentos terminados en 1

documentos terminados en Martes 13/01: documentos terminados en 2

documentos terminados en Miércoles 14/01: documentos terminados en 3

documentos terminados en Jueves 15/01: documentos terminados 4

documentos terminados Viernes 16/01: documentos terminados en 5

documentos terminados en Lunes 19/01: documentos terminados en 6

documentos terminados en Martes 20/01: documentos terminados en 7

documentos terminados en Miércoles 21/01: documentos terminados en 8

documentos terminados en Jueves 22/01: documentos terminados en 9

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Viernes 23/01: documentos terminados en 0 y 1

documentos terminados en Lunes 26/01: documentos terminados en 2 y 3

documentos terminados en Martes 27/01: documentos terminados en 4 y 5

documentos terminados en Miércoles 28/01: documentos terminados en 6 y 7

documentos terminados en Jueves 29/11: documentos terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Viernes 09/01: documentos terminados en 0

documentos terminados en Lunes 12/01: documentos terminados en 1

documentos terminados en Martes 13/01: documentos terminados en 2

documentos terminados en Miércoles 14/01: documentos terminados en 3

documentos terminados en Jueves 15/01: documentos terminados 4

documentos terminados Viernes 16/01: documentos terminados en 5

documentos terminados en Lunes 19/01: documentos terminados en 6

documentos terminados en Martes 20/01: documentos terminados en 7

documentos terminados en Miércoles 21/01: documentos terminados en 8

documentos terminados en Jueves 22/01: documentos terminados en 9

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

Lunes 12/01: documentos terminados en 0

documentos terminados en Martes 13/01: documentos terminados en 1

documentos terminados en Miércoles 14/01: documentos terminados en 2

documentos terminados en Jueves 15/01: documentos terminados 3

documentos terminados Viernes 16/01: documentos terminados en 4

documentos terminados en Lunes 19/01: documentos terminados en 5

documentos terminados en Martes 20/01: documentos terminados en 6

documentos terminados en Miércoles 21/01: documentos terminados en 7

documentos terminados en Jueves 22/01: documentos terminados en 8

documentos terminados en Viernes 23/01: documentos terminados en 9

Asignación por Prenatal y Maternidad

Miércoles 14/01: documentos terminados en 0 y 1

documentos terminados en Jueves 15/01: documentos terminados 2 y 3

documentos terminados Viernes 16/01: documentos terminados en 4 y 5

documentos terminados en Lunes 19/01: documentos terminados en 6 y 7

documentos terminados en Martes 20/01: documentos terminados en 8 y 9

Pensiones no contributivas