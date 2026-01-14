Pre Cosquín: la delegación de La Matanza rumbo a un nuevo sueño
En la tarde de este miércoles, los artistas seleccionados partieron a Córdoba donde se desarrolla el certamen de arte folclórico.
Cada año, artistas de diferentes puntos del país se congregan en Córdoba para mostrar su talento en uno de los certámenes más importantes de Argentina: Pre Cosquín. En ese sentido, la delegación de La Matanza partió esta tarde rumbo a Cosquín para cumplir nuevos sueños y representar al Partido.
Durante dos noches, músicos y bailarines brillarán sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina. Allí disputarán un lugar en la final en el Pre Cosquín, el certamen de música y danza más popular importante de Latinoamérica.
La Matanza competirá en doce rubros: Solista vocal, Dúo vocal, Conjunto vocal, Conjunto instrumental, Solista Instrumental, Canción Inédita. También, en las categorías Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenina, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada y Conjunto de Baile Folklórico.
Así, este jueves y viernes, los artistas formarán de la séptima ronda y se prepararán para la gran final que se llevará a cabo el 17 y 18 de enero.
El Pre Cosquín 2026 en números
- 56 Sedes: El certamen llegó a cada rincón del país, desde el Norte hasta la Patagonia.
- 70 días de selectivos: Un intenso trabajo que comenzó el 13 de septiembre y culminó el 7 de diciembre de 2025.
- Más 30.000 Artistas pasaron por los escenarios de las sedes.
- 4.000 Finalistas: Tras la rigurosa selección de los jurados locales, 4000 artistas llegarán a la Plaza Próspero Molina para las rondas de competencia en enero.