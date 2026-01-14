Pre Cosquín: la delegación de La Matanza rumbo a un nuevo sueño

En la tarde de este miércoles, los artistas seleccionados partieron a Córdoba donde se desarrolla el certamen de arte folclórico.

Cada año, artistas de diferentes puntos del país se congregan en Córdoba para mostrar su talento en uno de los certámenes más importantes de Argentina: Pre Cosquín. En ese sentido, la delegación de La Matanza partió esta tarde rumbo a Cosquín para cumplir nuevos sueños y representar al Partido.

Durante dos noches, músicos y bailarines brillarán sobre el escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina. Allí disputarán un lugar en la final en el Pre Cosquín, el certamen de música y danza más popular importante de Latinoamérica.



La Matanza competirá en doce rubros: Solista vocal, Dúo vocal, Conjunto vocal, Conjunto instrumental, Solista Instrumental, Canción Inédita. También, en las categorías Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenina, Conjunto de Malambo, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizada y Conjunto de Baile Folklórico.

Así, este jueves y viernes, los artistas formarán de la séptima ronda y se prepararán para la gran final que se llevará a cabo el 17 y 18 de enero.

El Pre Cosquín 2026 en números