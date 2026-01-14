Latest:
Nuevas vacantes para las Colonias de Verano de personas adultas mayores de La Matanza

El Gobierno local suma una nueva oportunidad para que las adultas y adultos mayores del distrito se integren a las actividades gratuitas durante las vacaciones.

Respondiendo y potenciando el éxito de una temporada que ya cuenta con la participación de miles de vecinas y vecinos, se abre una nueva instancia de inscripción a las Colonias de Verano 2026 para la tercera edad.

Esta iniciativa gratuita tiene como sede el predio del sindicato UTEAM, en la localidad de Gregorio de Laferrere. Allí, las y los participantes disfrutan de una propuesta integral que combina actividades recreativas, deportivas y de estimulación cognitiva, diseñadas para promover la salud, la vitalidad y los vínculos sociales en un entorno seguro, profesional y de contención.

Para participar de esta nueva convocatoria, las personas mayores interesadas, sean o no jubilados/as, deben tener 60 años o más y contar con domicilio en el distrito de La Matanza.

La inscripción ya está abierta y se realiza de forma exclusiva a través de WhatsApp (solo texto) al número 112 824 8843Los cupos son limitados: una vez completados, se generará una lista de espera. Más info: contactarse a las redes sociales @deportesmatanza o al correo secdeportesyrecreacionmatanza@gmail.com

Las Colonias de Verano, impulsadas por el Gobierno local, son coordinadas por la Secretaría de Deportes y Recreación, a través de excelentes profesionales y cuentan con el trabajo de diversas áreas municipales para asegurar la calidad, la seguridad y la recreación en todas las actividades, además del disfrute de toda la comunidad en estas vacaciones de verano.

