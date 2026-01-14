El Gobierno eliminó los aranceles a los celulares: qué pasará con los precios

La decisión tiene como objetivo incrementar la competencia y generar una reducción de precios de alrededor del 30 por ciento para los consumidores. No obstante, desde el sector metalúrgico, alertaron por la pérdida de empleos.

Desde este jueves, los teléfonos celulares importados dejarán de pagar aranceles aduaneros. Esto como consecuencia del Decreto 333/2025, publicado en mayo del año pasado, cuando el Gobierno redujo el arancel de estos productos del 16 al ocho por ciento. Ahora, el gravamen directamente será de cero.

Con esta medida, además, se eliminaron los impuestos internos para celulares, aires acondicionados y televisores fabricados en Tierra del Fuego, que tenían un arancel del nueve por ciento. También, se redujeron los gravámenes internos a televisores y consolas de videojuegos importados, del 19 al 9,5 por ciento, para equiparar condiciones con el exterior.

La decisión tiene como objetivo incrementar la competencia y generar una reducción de precios de alrededor del 30 por ciento para los consumidores. No obstante, desde el Ejecutivo fueron prudentes en este punto y aclararon que el traslado de los precios al consumo dependerá de la dinámica del mercado y la estrategia comercial de las firmas.

Preocupación de los metalúrgicos

Tras la implementación de la medida, el secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, Marcos Linares, advirtió: “Estamos absolutamente preocupados y entendemos que desde Nación hay una política que va en contra de lo que es la producción nacional”. “Bajar a cero los aranceles complica aún más la situación”, aseguró.

En ese sentido, afirmó que esta quita de aranceles “afecta gravemente a la industria y los puestos de trabajo de la provincia”. Sobre este punto, recordó que el régimen industrial de Tierra del Fuego representa el 78 por ciento de la economía provincial, con unas 8.500 fuentes de empleo en lo que es la industria electrónica.