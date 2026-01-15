Siguen las obras de mejoramiento integral en la Ruta Provincial N° 4

La intervención en la autovía abarca casi 28 kilómetros del corredor que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, desde la avenida Don Bosco hasta la Ruta Nacional N° 3.

Las obras de mejoramiento integral de la Ruta Provincial N° 4 continúan avanzando y ya se encuentran en su recta final. A cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad, la intervención en la autovía abarca casi 28 kilómetros del corredor que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, desde la avenida Don Bosco hasta la Ruta Nacional N° 3.

La obra consiste en la renovación integral de la traza, a partir de la repavimentación de los sectores que presentan mayor deterioro, la rehabilitación y el bacheo de los restantes. Una vez finalizada, permitirá optimizar la conectividad entre distintos municipios del conurbano bonaerense y mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo. Además, potenciará el desarrollo comercial de las áreas aledañas y mejorará el entorno para sus habitantes.

En comunicación con El1, Sergio Moix, encargado de Seguridad e Higiene de la empresa UTE Briales Triviño, confirmó que ya finalizaron las tareas de hormigón y resta “muy poco trabajo” para habilitar el tramo de la autovía en febrero. “Queda colocar cartelería e instalar las bajadas de rampas para discapacitados en las esquinas, junto con el pintado de calles”, indicó.

En tanto, Moix comunicó que la obra también incluyó el mejoramiento del puente Mendeville, una demanda de los vecinos de la zona. “Cuando empezamos a trabajar en la Ruta N° 4, comenzamos por el puente. Hicimos la carpeta asfáltica nueva y barandas de hormigón, y actualmente estamos avanzando con el fresado”, agregó.

Habilitaron el tránsito en el cruce con la Avenida Illia en San Justo

Asimismo, y mientras avanzan las obras viales en la autovía, desde el miércoles 7 de enero se implementará un nuevo orden vial en diversas arterias, con el fin de mejorar los índices de seguridad vial y los tiempos de viaje. De esta manera, se asignó sentido único a las siguientes calles:

Lib. General San Martín , desde Colectora de Ruta N° 4 hasta Lezica, en dirección al barrio San Nicolás.

, desde Colectora de Ruta N° 4 hasta Lezica, en dirección al barrio San Nicolás. Thames , desde Lib. General San Martín hasta la Avenida Illia, en dirección a la rotonda de San Justo.

, desde Lib. General San Martín hasta la Avenida Illia, en dirección a la rotonda de San Justo. Avenida Illia , desde Lezica hasta Colectora de Ruta N° 4, en dirección al centro de San Justo.

, desde Lezica hasta Colectora de Ruta N° 4, en dirección al centro de San Justo. Dolores, desde Colectora de Ruta N° 4 hasta Thames, en dirección al barrio San Nicolás.

Sobre la Ruta Provincial N° 4

La Ruta N° 4 es una avenida interurbana de dos carriles con una extensión total de 70 kilómetros que se desarrolla entre la RP 195 (avenida del Libertador), en el municipio de San Isidro; y la RP 14 (Camino Gral. Manuel Belgrano), en el límite entre los partidos de Quilmes y Florencio Varela. Se trata de una vía estratégica que conforma el segundo anillo de circunvalación del AMBA, después de la Avenida General Paz. Representa el principal eje de conectividad entre los municipios del Sur y del Oeste del Conurbano bonaerense.