Pre Cosquín 2026: La Matanza presente entre los ganadores

Durante la mañana de este lunes se dieron a conocer a los 12 ganadores del certamen folclórico y tendrán su lugar en el Festival Nacional de Folclore.

Tras siete noches espectaculares del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, en la mañana de este lunes se dieron a conocer a los 12 ganadores que tendrán su lugar en escenario Atahualpa Yupanqui en la tradicional plaza Próspero Molina, Córdoba.

Miles de artistas de diferentes puntos del país se han presentado para mostrar sus talentos, con la ilusión de ser parte de uno de los festivales más emblemáticos e importantes de Argentina. Entre los seleccionados se encuentran artistas matanceros.

El Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 celebrará su 66° edición del 24 de enero al 1 de febrero en el corazón del Valle de Punilla. Durante nueve noches, la ciudad se transforma en el epicentro del folklore argentino y latinoamericano.

Entre los ganadores está la presencia de los artistas locales, así, en el rubro Solista Malambo masculino se encuentra Nicolás Robles y en la categoría Conjunto de Baile Folklórico se encuentra Sumampa.

Lista de ganadores

Estos son los artistas seleccionados que representarán la esencia de la música y danza en Cosquín 2026 y tendrán su Noche de Ganadores este lunes.



-Solista Vocal

• Francisco Santarén | Sede Santa Teresita, Buenos Aires

• Wara Calpanchay | Sede San Salvador de Jujuy, Jujuy



-Dúo Vocal

• Madera Mineral | Sede La Plata, Buenos Aires



-Conjunto Vocal

• Trinar | Sede Resistencia, Chaco



-Solista Instrumental

• Matías Hermosilla | Sede Zapala, Neuquén



-Conjunto Instrumental

• Dúo Marcos – Batallanos | Sede San Salvador de Jujuy, Jujuy



-Canción Inédita

• “La Yuyera”, Damián Lemes | Sede Gualeguaychú, Entre Ríos



-Solista de Malambo Femenino

• Trinidad Orellano | Sede Esperanza, Santa Fe



-Solista Malambo masculino

• Nicolás Robles | Sede La Matanza, Buenos Aires

-Conjunto de Malambo

• La Sajuriana | Sede San Juan, San Juan



-Pareja de Baile Tradicional

• González – Flores | Sede La Rioja, La Rioja



-Pareja de Baile Estilizado

• Gerez – Coliluan | Sede La Plata, Buenos Aires



-Conjunto de Baile Folklórico

• Sumampa | Sede La Matanza, Buenos Aires