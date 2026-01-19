Descuentos y beneficios en el pago de las Tasas por Servicios Generales 2026 de La Matanza

El Gobierno local habilita para las vecinas y vecinos la posibilidad de ahorrar al abonar de manera anticipada el total anual de la Tasa por Servicios Generales (TSG), y reconoce a aquellos contribuyentes cumplidores con importantes bonificaciones.

La Matanza lanza una nueva iniciativa con diferentes beneficios para las y los contribuyentes, con el fin de premiar el cumplimiento y ofrecer un alivio fiscal. Hasta el 13 de febrero podrán optar por el pago anual anticipado o abonar la primera cuota de esta tasa.



La Tasa por Servicios Generales (TSG) resulta fundamental para sostener los servicios que el Municipio brinda diariamente a la comunidad en cada una de las ciudades del distrito, como el sistema local de protección ciudadana, la continuidad de las obras públicas, las propuestas de deporte y cultura, la puesta en valor y el mantenimiento de espacios públicos, parques y plazas, y el alumbrado y limpieza de las calles, entre otros. Por eso, para alentar el pago de la TSG se establecen diferentes beneficios:

•Descuento del 10% para quienes se adhieran al débito automático.

•Descuento del 10% adicional por pago anual anticipado, lo que permite un importante ahorro al cancelar el total del año en una sola vez.

•Descuento del 50% en las cuotas 5 y 6 del año 2026 para quienes no registren deuda en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2025, reconociendo el compromiso de las vecinas y vecinos cumplidores.



Las personas interesadas podrán descargar su boleta ingresando a tsg.lamatanza.gov.ar o bien solicitarla por correo electrónico a direccionderecaudacion@lamatanza.gov.ar o tasa.serviciosgenerales@gmail.com



Para recibir más información o realizar consultas, las vecinas y vecinos pueden comunicarse con la Dirección de Recaudación – Dirección General de Ingresos Públicos, a los teléfonos 11- 6084-7741, 2206-1290 opción 1, o 4350-0401, de lunes a viernes en el horario de 8.15 a 15.30 horas.

De esta manera, La Matanza continúa impulsando políticas fiscales que mejoran y facilitan el cumplimiento tributario, reconociendo la importancia de contar con contribuyentes responsables, para fortalecer la prestación de los servicios públicos en todo el distrito.