Continúan los incendios en el espacio verde de Gregorio de Laferrere: “Estamos viviendo un colapso ambiental”, aseguran

Vecinos del predio ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Ruta N° 3 alertaron que los focos ígneos ocurren en días consecutivos en distintos puntos del espacio. “Fueron incendios intencionales porque no había condiciones para que se produjeran en forma natural”, denunciaron los frentistas.

Los vecinos de Gregorio de Laferrere denunciaron que, nuevamente, detectaron múltiples incendios provocados dentro del espacio verde ubicado a la altura del kilómetro 25 de la Ruta N° 3. Según los frentistas, los focos ígneos ocurren en días consecutivos en distintos puntos del predio, y como consecuencia, destruyeron gran parte del pastizal pampeano y árboles autóctonos, entre ellos ombúes, timboes y sen del campo.

“Fueron incendios intencionales porque no había condiciones para que se produjeran en forma natural”, denunció Jorge Serrano, integrante de la agrupación Vecinos por la Reserva Natural de Gregorio de Laferrere, en comunicación con El1. “Estamos viviendo un colapso ambiental, y no solo acá en Laferrere. También ocurre en el Ecoparque Nativo de Villa Luzuriaga, en el Pulmón Verde Esperanza del kilómetro 37 y en la Reserva Natural de Ciudad Evita”, agregó.

En el caso de las llamas desatadas en Gregorio de Laferrere, ocurren en distintos horarios y puntos del predio. Producto del humo, incluso se vieron afectadas las actividades del Hospital Materno Infantil Germani. “Hay diferentes focos aislados que demuestran que se incendió un sector y luego otro, pero llama la atención la gradualidad. En distintos días se fue avanzando para quemar grandes sectores”, consideró Serrano.

El proyecto para convertir al espacio verde en “reserva natural”

En septiembre de 2019, la agrupación vecinal presentó un proyecto de ley para promover la declaración de «reserva natural» al predio, incluyendo la conservación del patrimonio histórico asociado al ex Aeroclub Argentino. La iniciativa se fundamenta en la necesidad de la población local de contar con un espacio histórico ligado a la identidad cultural de la zona.

De esta manera, se busca favorecer un ambiente recreativo y natural que, además de proveer servicios como la preservación de la flora y la fauna autóctonas, continúe favoreciendo la absorción y canalización del agua de lluvia, lo que evita inundaciones a los vecinos situados en la proximidad del predio.

“Si bien tiene media sanción, sabemos que no es fácil que se apruebe en el senado. Pero nos resulta preocupante porque el proyecto nunca ha tenido tratamiento. Este año vamos a insistir porque necesitamos más espacios verdes en Gregorio de Laferrere. Tenemos una suma de 0,56 espacios verdes públicos en proporción de la población que tenemos”, alertó.

En este sentido, declaró que el proyecto también impactaría positivamente al resto de los espacios verdes de La Matanza. “El Municipio necesita de reservas naturales y un plan de manejo adecuado. En los próximos días nos vamos a reunir con integrantes de todos los espacios que son parte del proyecto para analizar cómo seguir y qué acciones llevar adelante”, cerró.