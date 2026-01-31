Cambios en la circulación vehicular en el marco de las obras de ensanche de la Ruta Provincial Nº 4

Como parte de los trabajos de mejoras y puesta en valor de la Ruta Provincial Nº 4, se implementaron modificaciones en la circulación vehicular en la intersección con la avenida Arturo Illia, con el objetivo de ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y optimizar los tiempos de viaje.

En este contexto, se puso en funcionamiento el Par Vial Libertador General San Martín – Illia, un nuevo esquema que redistribuye la circulación vehicular estableciendo sentidos únicos en arterias clave. A partir de esta reorganización:

•La calle Libertador General San Martín tiene sentido único desde la colectora de la Ruta Provincial N° 4 hasta la calle Lezica, en dirección a Isidro Casanova.

•La calle Thames circula en sentido único desde Libertador General San Martín hasta la avenida Doctor Arturo Illia, en dirección a la Ruta Nacional N° 3.

•La avenida Doctor Arturo Illia presenta sentido único desde Lezica hasta la colectora de la Ruta Provincial N° 4, en dirección al centro de San Justo.

•La calle Dolores circula desde la colectora de la Ruta Provincial N° 4 hasta Thames, en dirección a Isidro Casanova.

Para acompañar estos cambios y garantizar una circulación segura y ordenada, se realizó la instalación de nuevos semáforos, se incorporó señalización vial, y se dispuso cartelería informativa, junto a todos los elementos necesarios en la nueva configuración del tránsito.

Las modificaciones son en el marco de la obra integral de ensanche de la Ruta Provincial N° 4, que lleva adelante el Gobierno local y el Gobierno provincial, y abarca tramos clave de uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Buenos Aires. El proyecto contempló la ampliación de la capacidad vehicular, la modernización de la infraestructura vial y la ejecución de obras hidráulicas fundamentales para prevenir inundaciones.

Además, se incorporaron nuevas luminarias LED, se construyeron colectoras y se adecuaron accesos seguros, fortaleciendo las condiciones de circulación tanto para vehículos particulares como para el transporte público y los peatones.

La Ruta Provincial N° 4 conecta múltiples localidades y concentra un alto flujo de tránsito urbano y productivo. Su puesta en valor y reorganización permitirá ordenar los flujos vehiculares y reducir los tiempos de traslado en una zona de alta circulación y mejorar la seguridad vial. Esto representa un impulso clave para el desarrollo económico, industrial y urbano, acompañando el crecimiento de la región y mejorando la calidad de vida de quienes transitan y viven en su entorno.