Modificaron los parámetros operativos de la línea 91: deja de conectar La Matanza con Retiro

El colectivo que recorre el Partido cambió su recorrido y ya no tendrá la cabecera en el barrio porteño de Retiro.

Mediante la Resolución 93/2025, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación informó la modificación de los parámetros operativos de la Línea 91 de Jurisdicción Nacional, operada por la empresa Lope de Vega SACI. Así las cosas, el colectivo deja de conectar La Matanza con la ciudad porteña de Retiro.

Esta reestructuración, aseguran desde Transporte, busca optimizar las trazas, mejorar la eficiencia del servicio y ampliar la accesibilidad de los pasajeros. “Los ramales A y B proporcionarán los servicios comunes básicos, mientras que el ramal C otorgará los servicios expresos de la línea”, puntualizaron.

Las modificaciones aludidas poseen los nuevos recorridos principales mencionados a continuación:

Línea 91: nuevos recorridos y frecuencias

Ramal A: Correo Central – Villegas, pasando por Barrio presidente Sarmiento.

Frecuencia cada nueve a doce minutos y medio.

Ramal B: Estación Sáenz – Villegas, con trayecto alternativo que incluye Juan Rava, supresión parcial en su recorrido.

La frecuencia autorizada oscilará entre trece minutos y medio y 18 minutos y medio.

Ramal C (Semi rápido): Correo Central – Villegas, servicio expreso por autopista 25 de Mayo (AU1).

Los tiempos de espera serán de entre 14 y 21 minutos.