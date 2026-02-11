La Matanza prepara a sus docentes para un nuevo ciclo lectivo con formación de excelencia

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno local prepara a sus docentes con nuevas herramientas pedagógicas para el aula. Tras el éxito de convocatoria que agotó los cupos para los conversatorios centrales, se mantiene abierta la inscripción para los talleres gratuitos de inglés en Ramos Mejía y Laferrere, como parte del fortalecimiento educativo que impulsa el programa A la escuela, mejor con libros.

La enorme respuesta de la comunidad educativa a la propuesta de formación Ser docente hoy refleja la necesidad de espacios de reflexión frente a los nuevos desafíos pedagógicos. Con los cupos para los conversatorios centrales de la UNLaM y el CUDI ya completos, el Municipio de La Matanza continúa impulsando su agenda de capacitación gratuita con el foco puesto en el fortalecimiento de la enseñanza de idiomas en el nivel primario.

Estas iniciativas forman parte del programa «A la escuela, mejor con libros», una política pública que desde hace 11 años garantiza la entrega de materiales pedagógicos y la formación continua de los profesionales de la educación en el distrito, reafirmando a La Matanza como Ciudad del Aprendizaje declarada por la UNESCO.

Capacitación en Inglés

Our stories: el aprendizaje significativo en primaria: Para aquellos docentes de nivel primario que busquen nuevas herramientas didácticas, se encuentran disponibles las últimas vacantes para los talleres a cargo de la reconocida especialista Leonor Corradi. Estos encuentros proponen trabajar sobre narrativas y estrategias que logren un impacto real en el aula.

Cronograma y sedes de los talleres:

Jueves 19 de febrero – 14:00 a 16:00 hs -en la Casa de Cultura Miguel Carlos Victorica, Belgrano 75, Ramos Mejía.

Viernes 20 de febrero – 14:00 a 16:00 hs – en la Casa de Cultura de Gregorio de Laferrere, Piedrabuena 6148.

La inscripción es gratuita y debe realizarse de forma virtual a través del siguiente enlace oficial: lamatanza.gov.ar/politicaseducativas/escuela

A través de la Secretaría de Políticas Educativas, el Municipio de La Matanza continúa democratizando el acceso a la formación de excelencia, reconociendo al docente como el motor fundamental para la transformación social y la igualdad de oportunidades para las niñas y niños del distrito.