IOMA se sumó a la campaña de prevención del dengue

Además de realizar una jornada de vacunación contra el dengue, entregaron repelentes y brindaron información sobre la importancia del descacharreo y la prevención.

El Consejo Consultivo Gremial (CCG) de IOMA La Matanza se sumó a la campaña de prevención contra el dengue, reforzando el compromiso con el cuidado de la salud de las personas afiliadas.

En este marco, se llevó adelante una jornada de vacunación articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia. La actividad se desarrolló en las instalaciones de la sede gremial docente de UDOCBA, sita en avenida Presidente Doctor Arturo Umberto Illia 2.343, San Justo.

Dengue, descacharreo y prevención

Además, se realizó la entrega gratuita de repelentes y se brindó información sobre la enfermedad y las medidas de prevención, haciendo especial hincapié en el descacharreo como herramienta fundamental para evitar la proliferación del mosquito transmisor.

La iniciativa tuvo como objetivo ampliar el alcance de la campaña y facilitar el acceso a la vacunación a personas afiliadas.

Durante la jornada, la directora regional Cecilia Ruiz Durán destacó que “los sindicatos que fueron sede de talleres y jornadas de descacharreo para prevenir el dengue hoy se suman a la vacunación. Erradicar el mosquito y prevenir la enfermedad requiere de un compromiso activo de la comunidad”.