Se encuentran abiertas las inscripciones para las carreras que oferta la Escuela de Posgrado 

Tenés tiempo hasta el 20 de marzo para anotarte.

La Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) mantiene abierta, hasta el 20 de marzo, una amplia variedad de propuestas académicas de excelencia, pensadas para potenciar tu desarrollo profesional y abrir nuevas oportunidades.

Entre las carreras ofertadas se encuentra el Doctorado en Ciencias Jurídicas, que se ofrece en modalidad presencial. Este programa está diseñado para generar aportes originales a la investigación jurídica, fortaleciendo y profundizando las capacidades académicas y profesionales de sus participantes.

Por otro lado, la Maestría en Relaciones Económicas Internacionales aborda contenidos clave como la economía internacional, la integración económica regional, las negociaciones comerciales internacionales, el marketing internacional, estrategias de negocios y planificación comercial.

Por su parte, la Maestría en Psicoanálisis ofrece una formación académica sólida, enfocándose en las principales corrientes y contenidos fundamentales del psicoanálisis. Con un énfasis en la investigación y la producción científica, esta maestría permite a los egresados investigar y abordar problemáticas de la subjetividad humana en los ámbitos de la práctica profesional, la salud y la cultura, proponiendo respuestas interdisciplinarias a los nuevos malestares contemporáneos.

Oferta de Especializaciones

Asimismo, la Especialización en Ciencia de Datos combina fundamentos teóricos y prácticos, brindando una formación sólida en gestión y análisis. Está orientada a generar información estratégica para la toma de decisiones en los ámbitos empresarial, público y académico, promoviendo la resolución creativa e innovadora de problemas aplicados en cada área profesional.

La Especialización en Derecho Administrativo ofrece una formación integral en derecho administrativo, centrada en el estudio de casos sobre administración provincial y local en la provincia de Buenos Aires. Esta propuesta está diseñada para fortalecer la formación profesional de los participantes, dotándolos de sólidos criterios de análisis e interpretación jurídica.

También, se encuentra la Especialización en Procedimiento Tributario y Ley Penal Tributaria y Previsional, la cual se imparte en modalidad presencial, con encuentros mensuales intensivos y está destinada a contadores públicos y abogados. Esta formación está orientada a la práctica profesional, proporcionando herramientas para la defensa ante fiscos nacionales y provinciales.

Por último, la Especialización en Psicoanálisis con Orientación Clínica en Adultos, dictada en conjunto con la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG), busca brindar un conocimiento exhaustivo del cuerpo teórico psicoanalítico y promover la investigación en psicoanálisis, con rigurosidad, metodología específica y articulación interdisciplinaria.

Aquellas personas interesadas en anotarse en algunas de estas carreras deberán acceder al siguiente enlace de preinscripción. Para mayor información, comunicarse con la Escuela de Posgrado al 4480-8900 int 5822 (Sede CABA) o al 4480-8900 int 8674 (Sede San Justo).