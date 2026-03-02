La obra del primer hospital veterinario de La Matanza ya avanzó un 75 por ciento

Así lo aseguraron desde el Municipio.

La construcción del primer Hospital Veterinario de La Matanza ya avanzó en un 75 por ciento, según le confirmaron a El1 fuentes municipales. Esta denominada “obra histórica”, que se ubica en la intersección de las calles Beethoven y Comodoro Py, en la localidad de Gregorio de Laferrere, funcionará como espacio de atención, cuidado y bienestar para los animales del Distrito.

El nosocomio contará con guardia de 24 horas para emergencias. También, con consultorios externos para atención general, áreas de internación para una recuperación segura, laboratorio para estudios y diagnósticos, sala de imágenes con tecnología para Rayos X, sector de esterilización para promover el cuidado responsable, sala de anestesia equipada para procedimientos seguros, área de cirugía con dos quirófanos modernos y sala de observación para el seguimiento postoperatorio, entre otras prestaciones.

“Con instalaciones modernas y profesionales comprometidos, este hospital ofrecerá servicios veterinarios gratuitos y de calidad, marcando un antes y un después en la protección y el cuidado animal en el Distrito. Porque entendemos que cada vida importa y que el amor y respeto hacia los animales se traduce en una sociedad más justa, solidaria y consciente”, sumaron desde la Comuna.

Hospital veterinario: ¿qué va a tener?

Guardia con 4 consultorios

Consultorios externos con salas de espera diferenciadas

Servicio de Rayos X, laboratorio y quirófano

Áreas de internación, observación, farmacia y esterilización

Espacios exclusivos para el equipo veterinario

Gestión adecuada de residuos patológicos e insumos

«Un hospital que refleja amor, responsabilidad y compromiso con quienes no tienen voz. Porque, en La Matanza, la salud pública también incluye a nuestros animales«, concluyeron.