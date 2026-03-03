“El Gobierno de la Provincia pone a su gente en el centro”, defendió Espinoza

El intendente de La Matanza asistió a la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense y respaldó al Gobernador: «Como bien expresó Axel, hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo».

Mediante sus redes sociales, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, resaltó que el Gobierno bonaerense «pone a la Provincia y a su gente en el centro de cada decisión». Así, tras asistir a la Legislatura para escuchar el discurso del Gobernador por la apertura del 154° período de sesiones ordinarias, el jefe comunal ponderó: «Como bien expresó Axel, hay otro camino para bajar la inflación sin destruir la industria y el trabajo».

«Hay otro camino para integrarnos al mundo sin someternos. Hay otro camino para que el esfuerzo de los argentinos vuelva a tener sentido. Hay otro camino, con oportunidades reales, con un Estado que acompaña, con un proyecto de desarrollo que promueva a todos los rincones de la Patria. Hay otro camino hacia el futuro», valoró Espinoza en respaldo del Gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

Además, el intendente matancero afirmó: «Seguimos y seguiremos trabajando con compromiso y convicción junto al Gobierno de la Provincia». «La única forma de enfrentar este contexto es con unidad, organización y un Estado que cuide, proteja y respalde a su pueblo», enfatizó.