Fernando Espinoza: «Las Malvinas nos unen y son el faro que nos guía para construir la Argentina que soñamos»

Hasta el viernes 17 de abril, de 9 a 19 horas, la Plaza San Martín de San Justo será sede del Museo Itinerante de Malvinas, una propuesta organizada a través de la Subsecretaría de los Veteranos de Guerra de Malvinas para que chicas, chicos, escuelas, familias y toda la comunidad se acerque a conocer a nuestros héroes, reflexionar, mantener viva la memoria y malvinizar cada rincón del distrito.

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, inauguró la carpa de la memoria que homenajea a los veteranos de Malvinas en la plaza central de San Justo. Allí, junto a la participación de autoridades municipales, estudiantes de escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, estudiantes del Centro Universitario de la Innovación (CUDI) y la comunidad educativa, se vivió una jornada muy emotiva que incluyó un reconocimiento a los ex combatientes y la reafirmación del compromiso con la soberanía y la memoria colectiva.

«Estamos muy felices porque se siente con mucha fuerza el amor y el cariño de toda la comunidad, desde los más grandes hasta los más chicos. Hoy estuvieron presentes niñas y niños de jardines, junto a estudiantes de escuelas primarias y secundarias», expresó Fernando Espinoza y resaltó: «Ese afecto se traduce en reconocimiento y admiración hacia nuestros veteranos de guerra, nuestros héroes de Malvinas».



Luego, el Intendente destacó la labor solidaria del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza, al remarcar que «nuestros veteranos son ejemplo de solidaridad y amor por la Patria, colaboran en la puesta en valor de las aulas de nuestras escuelas, con la reparación de mobiliarios, así como con muchas acciones y donaciones a lo largo y a lo ancho del país».

Por su parte, el subsecretario municipal de los Veteranos de Guerra de Malvinas, Raúl Rodríguez, indicó: «Las vecinas y vecinos que visiten la carpa se van a reencontrar con la historia, podrán participar de charlas debates, y hablar con nosotros, los veteranos. Este es un espacio que mantiene viva la llama de la gesta de Malvinas, y por eso invitamos a toda la comunidad a acercarse».



Al referirse a las Islas Malvinas, Fernando Espinoza sostuvo que «no son solamente un pedacito de tierra como dicen algunos, sino que ahí están los recursos naturales que hoy están siendo explotados por potencias extranjeras, y que son los dirigentes que hoy están al frente del este Gobierno nacional quienes lo están permitiendo, desde el presidente para abajo», y afirmó: «Hoy por todos lados vemos grietas, pero con las Malvinas eso no sucede, Malvinas es un ejemplo de causa nacional».

Finalmente, Fernando Espinoza aseguró que el compromiso con los veteranos de guerra se mantiene inalterable, y enfatizó: «Las Malvinas nos unen y son el faro que nos guía para construir la Argentina que soñamos: de respeto, inseparable de su identidad, y con los valores que necesita para salir adelante: soberanía, justicia social e independencia económica».