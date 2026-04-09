Abrazo solidario en defensa del Servicio Meteorológico Nacional ante eventuales despidos

La protesta será este jueves para rechazar posibles despidos que, según denuncian, afectarían estaciones meteorológicas de todo el país y la sede central en Buenos Aires.

Este jueves, bajo la consigna “El SMN no se toca. Defendamos lo nuestro”, las y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional realizarán un abrazo solidario en la sede central del organismo en rechazo de la eventual ola de despidos que, según denunciaron, afectará a 240 empleados antes del 10 de abril.

De acuerdo con la información que difundió el sector, la medida representaría más del 30 por ciento del personal civil del organismo y alcanzará tanto a estaciones meteorológicas distribuidas en todo el país como a la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. La lista se enviaría al Ministerio de Defensa, a pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

En ese marco, desde el SMN advierten que el recorte dejaría al organismo muy por debajo de su capacidad operativa, ya que para cumplir con todas sus tareas obligatorias debería contar con al menos 1.200 empleados, aunque actualmente cuenta con 980 de los cuales 780 son trabajadores civiles. En caso de concretarse el ajuste, quedaría un total de 540.

Según precisaron, de los despidos anunciados, 130 corresponderían a personal de estaciones meteorológicas del interior del país y otros 110 a la sede central.

Cabe mencionar que la reducción de personal podría impactar directamente en áreas estratégicas como la elaboración de observaciones meteorológicas, pronósticos y sistemas de alerta temprana. Además, el debilitamiento del organismo incrementaría riesgos para actividades clave como la aviación y el sector agropecuario, altamente dependientes de información climática precisa y actualizada.