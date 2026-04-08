El consumo cayó 9,5 por ciento interanual y crece el uso del crédito para gastos básicos

En los rubros más esenciales, como los relacionados a los alimentos y los remedios, el consumo total se desplomó 11,2 por ciento interanual en febrero pasado.

La preocupante falta de poder adquisitivo en gran parte de la población, con salarios que quedan cada vez más rezagados con la inflación, se nota en la caída en el consumo. Esto se ve acentuado con que cada vez se usa más la tarjeta de crédito para gastos básicos relacionados con comida o medicamentos.

La Gerencia de Estudios Económicos (GEE) del Banco Provincia da cuenta de esta problemática y dio a conocer un informe, del que se desprende que el consumo total bajó 9,5 por ciento interanual en febrero en términos reales. Se trata del décimo mes consecutivo en que el consumo anota una caída.

Este dato se profundiza en los rubros más esenciales, como los relacionados a los alimentos, los remedios, el transporte, la salud y la educación. Porque, en este aspecto, el consumo total se desplomó 11,2 por ciento interanual en el mismo mes. El principal motivo es el descenso del 20,9 por ciento del gasto con dinero en efectivo.

Más uso del crédito

Por otra parte, el informe del Banco Provincia detalla que el uso de tarjetas de crédito creció 1,2 por ciento interanual en febrero, en tanto que las compras con dinero en efectivo bajaron 15,6. Además, entre enero y febrero, el uso de los plásticos avanzó cinco puntos porcentuales frente al mismo período del 2024, una tendencia que se consolida.

En lo que respecta a los rubros más esenciales, las tarjetas de crédito explican el mayor porcentaje de las operaciones. En rigor, en los primeros dos meses del año, el crédito representó el 74 por ciento del consumo en salud y educación, mientras que llegó al 45 en impuestos y servicios, los dos sectores con cifras más altas.

Por último, el relevamiento hace hincapié en el creciente uso de las cuotas para poder concretar compras en rubros básicos. En detalle, el consumo financiado con tarjeta Visa aumentó dos por ciento en los supermercados, en comparación con el 2025. Además, la mejora asciende a ocho por ciento si se mide con el 2024.