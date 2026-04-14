La Matanza suma una nueva propuesta gratuita de Educación Física Infantil

Una vez más, el Gobierno local promueve el desarrollo integral de niñas y niños mediante el deporte recreativo, el movimiento y el juego. En esta oportunidad, en el Polideportivo Balestrini.

La nueva iniciativa de Educación Física Infantil es totalmente gratuita y está dirigida a niñas y niños de 4, 5 y 6 años, y se desarrollará todos los viernes de 18 a 19 horas en el Polideportivo municipal Alberto Balestrini de Lomas del Mirador..

Las interesadas e interesados podrán participar este jueves 16 de abril, a las 19 horas, de una reunión informativa en las instalaciones del Polideportivo, en Juan Manuel de Rosas 1413.

En el momento de la inscripción, es necesario presentar la siguiente documentación obligatoria, de lunes a viernes y de 10 a 13:30 horas, en el SUM del Polideportivo Alberto Balestrini.

– Electrocardiograma 2026 (no se aceptarán estudios del 2025)

-Apto médico 2026 (no se aceptarán certificados del 2025)

– Autorización para realizar actividad física

-Declaración jurada de salud y autorización de uso de imagen con deslinde (completas y firmadas)

-Fotocopia del DNI (ambos lados)

Todas las planillas necesarias pueden descargarse, imprimirse y completarse previamente a través del sitio web oficial lamatanza.gov.ar/deportes/actividades

La propuesta, impulsada por el Municipio, busca generar un espacio de contención, aprendizaje y recreación para las y los más pequeños, fortaleciendo hábitos saludables desde la infancia y promoviendo el acceso igualitario al deporte.