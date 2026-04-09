La Matanza se prepara para una nueva edición de los Juegos Bonaerenses 2026

La Capital Nacional del Deporte Social, participa un año más del torneo deportivo y cultural más importante de la provincia de Buenos Aires. La inscripción ya se encuentra abierta y se podrá realizar hasta el 15 de mayo.

Las vecinas y vecinos tendrán nuevamente la oportunidad de representar al distrito en esta competencia que promueve la inclusión, el deporte, la cultura y la participación comunitaria.

Como todos los años, el Gobierno local acompaña a las y los deportistas y artistas matanceros, junto a la puesta en marcha de los Juegos Bonaerenses, para apoyar una política pública provincial que garantiza el acceso al deporte y la cultura para chicas y chicos, jóvenes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.



En cada edición, la delegación de La Matanza se distingue por ser la más grande de la competencia y en la mayoría de los certámenes ocupó los primeros puestos. En 2025, se consagró con 76 medallas en total.



Los Juegos Bonaerenses 2026 contarán con una amplia variedad de disciplinas. Entre ellas, propuestas como stand up, teatro, danzas, pintura, deportes para adultos mayores, y otras como coreografía pop, tenis de mesa y newcom. También otras disciplinas juveniles como acuatlón, fútbol 11, handball y vóley y una variedad de deportes adaptados como goalball, parabádminton y atletismo PCD.

La inscripción se realiza a través de la web oficial de los Juegos Bonaerenses: juegos.gba.gob.ar, donde también se encuentra disponible el listado completo de disciplinas y reglamentos.

Además, podés encontrar más información sobre las disciplinas deportivas en @deportesmatanza y sobre las disciplinas culturales en @culturamatanza.