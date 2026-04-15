La memoria prevalece en La Matanza con recorridos guiados por el ex CCDTyE El Vesubio



En el marco de las distintas iniciativas orientadas a la construcción de la memoria colectiva a 50 años del último golpe cívico-militar, el Gobierno local incorpora a los Recorridos por la Memoria, al ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, ubicado en La Tablada.

La propuesta del Municipio, a través de la Secretaría de DDHH local, busca consolidarse como una herramienta clave para abordar la historia reciente desde una perspectiva territorial, promoviendo la reflexión crítica y el compromiso con los valores de Memoria, Verdad y Justicia.



Las visitas están destinadas a escuelas, organizaciones sociales e instituciones para fortalecer el vínculo entre el Estado y la comunidad en la construcción de una ciudadanía con memoria activa. Las mismas se realizan los días martes y sábados, y permiten a las y los participantes conocer el funcionamiento y la función que tuvo el terrorismo de Estado en Argentina, las historias de las víctimas y las marcas que dejó en el territorio.



El centro El Vesubio funcionó entre marzo de 1976 y septiembre de 1978, en un predio que se encontraba bajo el control del Comando Primer Cuerpo de Ejército, ubicado en la localidad de La Tablada. Según testimonios presentes en el Archivo Nacional de la Memoria, allí permanecieron secuestrados más de 1.500 hombres y mujeres perseguidos por su militancia política, social y sindical.



Esta actividad municipal integra el programa Activando Memoria, orientado al abordaje de los procesos

históricos de identidad y memoria colectiva, que promueve la comprensión de las consecuencias sociales, políticas y económicas de la última dictadura, así como la difusión de lo ocurrido en nuestro territorio, donde se registraron más de 500 personas desaparecidas y el funcionamiento de 14 Centros Clandestinos de Detención y Tortura.

Además, se desarrollan también acciones de acompañamiento y contención a víctimas de violencia institucional, para consolidar una política pública que integra memoria, promoción de derechos y trabajo territorial junto a comunidades educativas, culturales y vecinas y vecinos del distrito.



Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sostenidas en La Matanza son pilares fundamentales para la vida democrática, a través de la preservación de los sitios de memoria y la construcción de una conciencia que alcance a toda la comunidad y garantice la no repetición de los hechos más dolorosos de nuestra historia.