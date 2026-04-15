Alertan que más de cinco millones de afiliados al PAMI podrían quedarse sin medicamentos

Es debido al atraso en los pagos que dicha obra social tiene con las farmacias. “Afecta a todos los pacientes. Es una crisis sanitaria”, advirtieron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) al aire de Radio Universidad.

Desde el sector farmacéutico advirtieron que más de cinco millones de afiliados al PAMI podrían quedarse sin acceso a sus respectivos medicamentos debido al atraso en los pagos que registra dicha obra social con las farmacias.

En diálogo con el programa Antes que todo de Radio Universidad, Alejandra Gómez, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) señaló: “El problema es mucho más grave: porque no son solo los cinco millones de jubilados que son los que más medicamentos consumen, ocurre que los farmacéuticos compramos los medicamentos en las droguerías, realizamos el pago en un plazo de 15 días y, si el pago de PAMI que es la obra social más grande no llega, esa cadena se rompe y nosotros no podemos reponer el medicamento. Tenemos seis pagos atrasados, estamos hablando de unos 200 mil millones de pesos en todo el país”.

Y agregó, con consternación: “Si esta situación continúa, se verían afectados todos los pacientes que vienen a la farmacia. O sea, que la crisis pasa a ser una crisis sanitaria importante porque el medicamento no estaría para nadie”.

“Por diversas acciones del PAMI, ya sea por el cambio de cobertura, por planes de descuentos que dejaron de ser del cien por ciento y pasaron a ser de menor porcentaje, el paciente ya venía sufriendo. Pero esto se empieza a complejizar cuando el paciente no encuentra en la farmacia el medicamento que necesita, ya sea porque la farmacia tiene cortada la cuenta en droguería y no lo puede reponer o por la continuidad de la falta de pago”, sumó Gómez.

Y cerró con tono de indignación: “Tenemos prestaciones sin abonar desde el mes de enero, esto quiere decir que nosotros los primeros días de febrero ya pagamos por esos medicamentos, ahora ya estamos en abril y aun no hemos cobrado por esos medicamentos, a pesar de lo cual continuamos dando el servicio y la prestación correspondiente. Necesitamos una respuesta urgente, sobre todo porque está en juego la salud de la población, esto no es algo que el paciente elige ir a comprar, por lo general son patologías crónicas que el paciente padece, por eso nosotros necesitamos que las respuestas sean contundentes para poder seguir garantizando el servicio”.