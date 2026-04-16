Sífilis: Argentina registró más de 46.000 casos en 2025

Así lo informó el Boletín Epidemiológico Nacional. La tasa de incidencia fue de 117,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Unos 46.779 casos de sífilis se notificaron en el país en 2025, mientras que la tasa de incidencia fue de 117,2 casos por cada 100.000 habitantes. Esta situación da cuenta del aumento sostenido que se viene registrando en el país hace 15 años, según informó el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que indicó que esta enfermedad constituye un evento de notificación obligatoria y es objeto de vigilancia continua.

Según el BEN, la evolución del número absoluto de casos notificados permite observar desde 2011 una tendencia creciente que se acelera a partir de 2015. Si bien durante 2020 y 2021 se verificó una disminución en la cantidad de notificaciones a causa del impacto de la pandemia en el sistema de salud, a partir de 2022 se retomó la tendencia ascendente con una mayor aceleración, en 2023 se superaron los 30.000 casos anuales por primera vez desde el inicio de la serie y en 2025 se alcanzó el valor más alto registrado hasta el momento.

Además, se señaló que este incremento se debe a una mayor circulación del evento, pero también al fortalecimiento de las estrategias de vigilancia: a través de la incorporación de nuevos efectores al proceso de la notificación, la capacitación de los equipos de salud y la descentralización del diagnóstico mediante el uso de pruebas rápidas, se mejoró la captación de casos que antes no eran detectados.

Una problemática generalizada

También se señaló que el comportamiento de la sífilis a nivel nacional se enmarca en un escenario de aumento acelerado en el mundo y en las Américas. En 2022, alrededor de ocho millones de adultos de 15 a 49 años adquirieron la infección en el mundo, mientras que se estima que solo en la Región de las Américas se produjeron 3,36 millones de nuevas infecciones en ese mismo año y que alrededor de 3,4 millones de personas viven con la enfermedad. Esto representa un aumento cercano al 30 por ciento con respecto a 2020, aun considerando las interrupciones generadas por la pandemia.

La sífilis es una infección causada por una bacteria llamada Treponema pallidum (que la mayoría de las veces se transmite por contacto sexual) y se trata de una enfermedad que comienza a hacerse presente con una llaga en los genitales, el recto o la boca que no suele generar dolor. Se transmite de persona a persona a través del contacto directo con esas llagas, mientras que también se le puede transmitir a un bebé durante el embarazo o el parto y, en ocasiones, también por la lactancia.

Siguiendo la tendencia observada a nivel mundial, en Argentina la sífilis afecta mayoritariamente a jóvenes y adultos jóvenes, mientras que el grupo de 15 a 39 años concentró el 76 por ciento del total de casos del país (35.497 registros) en 2025, la población de entre 20 a 24 años presentó la tasa de incidencia más alta, con 290,6 casos cada 100.000 habitantes.

En este rango, la afectación en mujeres (366 casos cada 100.000 habitantes) es significativamente mayor que en varones (tasa de 218,2). A partir de los 50 años, se observa una inversión del perfil por sexo: las tasas comienzan a ser superiores en los varones, duplicando la tasa femenina en el grupo de 65 a 69 años.

Medidas de abordaje integral

Ante este escenario, la cartera sanitaria nacional implementa un abordaje integral que incluye vigilancia, diagnóstico, tratamiento y articulación estratégica. En 2025, se creó la Mesa Ministerial de ITS, un espacio de gestión que reúne a referentes de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia.

Además, actualmente, está trabajando en un Plan Operativo Anual para garantizar una respuesta homogénea en todas las jurisdicciones del país a través de estrategias de prevención combinada, testeos en puntos de atención, acceso oportuno al tratamiento, fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el uso de la información para la toma de decisiones sanitarias.