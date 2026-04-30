La UNLaM otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Daniel Hadad

El Rector, Prof. Dr. Daniel Martínez, condecoró al fundador de Infobae con la más alta distinción académica, en una ceremonia donde autoridades destacaron su trayectoria, su aporte a la innovación en los medios y su impacto en el periodismo en Hispanoamérica.

Ante un Teatro Universidad colmado de académicos, estudiantes, representantes de los tres poderes del Estado nacional, dirigentes políticos, autoridades universitarias y colegas invitados, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) otorgó el título Doctor Honoris Causa al fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad. Esta distinción es la más alta que una institución académica otorga a personalidades, tanto argentinas como extranjeras, en reconocimiento a su excelencia y méritos sobresalientes.

Reconocido por fundar medios líderes como Infobae, Radio 10 y C5N, entre otros, Hadad cuenta con una trayectoria marcada por la innovación digital y transformó el panorama mediático argentino antes de enfocarse en la expansión internacional de su portal de noticias Infobae, el más leído de habla hispana. En ese sentido, el Consejo Superior de la UNLaM decidió otorgarle la máxima distinción al profesional y líder por excelencia de programas de radio y tv.

Contribución a la educación y la comunicación en nuestro país

Durante la ceremonia, el Rector de la UNLaM, Prof. Dr. Daniel Martínez, resaltó la amplia trayectoria de Hadad. «Es un gran honor poder participar en esta jornada del reconocimiento y el otorgamiento de un doctor honoris causa a Daniel Hadad«, expresó Martínez ante un Teatro Universidad colmado. «Nuestra universidad pública cuenta con 78.000 estudiantes, y la mayoría de ellos son la primera generación en sus familias en acceder a la educación superior. Este esfuerzo es admirable y lo reconocemos al ofrecerles la mejor formación posible».

El Rector también se tomó un momento para contextualizar la importancia de la educación pública en Argentina, recordando: «La tradición histórica de la Universidad Pública, que comenzó con la Reforma de 1918, fue fundamental para democratizar la educación. Hoy, la gratuidad de la enseñanza universitaria permite que muchos jóvenes accedan a oportunidades que antes eran impensables».

Hadad, quien recientemente visitó la UNLaM y habló sobre las nuevas tendencias periodísticas y su impacto en la región, fue elogiado por su capacidad de innovación en el ámbito de los medios. «Daniel Hadad transformó el panorama mediático argentino y llevó a Infobae a ser el portal de noticias más leído en español».

Asimismo, Martínez hizo hincapié en que «Infobae es un ejemplo de cómo la dedicación y la innovación pueden romper barreras y llevar la información a millones de personas«. En su discurso, el Rector concluyó: «La historia de Daniel Hadad es un testimonio de que, con esfuerzo y compromiso, se pueden alcanzar grandes logros. Su trabajo dejó una huella profunda en la sociedad argentina, y hoy celebramos no solo su éxito, sino también su contribución a la educación y la comunicación en nuestro país».

Laudatio en Honor a Daniel Hadad

Por su parte, el Vicerrector, Dr. Fernando Luján Acosta, también tuvo la oportunidad de pronunciar la laudatio en honor a Hadad. En su discurso, Luján Acosta subrayó el significado de la ceremonia, afirmando que el otorgamiento del doctorado honoris causa es un acto de suma trascendencia para la academia, basado en el reconocimiento de méritos profesionales, científicos, artísticos o sociales. «La figura de Daniel Hadad se inscribe contundentemente en esa categoría excepcional«, destacó.

El vicerrector resaltó que Hadad, formado en derecho y consolidado en el periodismo, tuvo un impacto estructural en la industria de los medios en el mundo hispanohablante. «Creó algunos de los hitos más relevantes de la historia reciente de los medios: Radio 10 y C5N revolucionaron el esquema informativo de nuestro país», explicó. En 2002, Hadad fundó Infobae, el primer medio nativo digital de Argentina, anticipando un cambio de paradigma que hoy estructura el sistema informativo global.

«Infobae se consolidó como el sitio de noticias en español con mayor audiencia global, con redacciones en varios países», puntualizó Luján Acosta. «Su impulso constante impactó no solo en sus propios proyectos, sino que reconfiguró el comportamiento de competidores, mercados y audiencias«.

La laudatio concluyó con un reconocimiento a la contribución de Hadad a la modernización del sistema de medios en Argentina y su papel como un referente en el periodismo contemporáneo. «Señor Gerardo Daniel Hadad, en nombre del Consejo Superior le doy la bienvenida al claustro de doctores de la Universidad Nacional de La Matanza«, finalizó Fernando Luján Acosta.

Reflexiones de Hadad

Al tomar la palabra, Daniel Hadad agradeció, emocionado, el reconocimiento. «Es difícil después de tantas lindas palabras, este mimo al alma», comenzó. «Quiero agradecer al Señor Rector de la Universidad, al Señor vicerector y a mis amigos que han viajado para compartir esta noche con nosotros. Reconozco la cantidad de amigos presentes aquí y me alegra ver tantas caras que piensan distinto».

Hadad compartió su experiencia personal, reflexionando sobre su origen humilde y la importancia de la educación. «Vengo de una familia muy simple, pero que hizo tanto esfuerzo para que yo pudiese estudiar. Soy el primero en mi familia en graduarme, y no me alcanzará esta vida para agradecerlo», expresó. También relató la historia de su abuelo Antonio, quien emigró desde Siria con el sueño de llegar a Argentina.

El periodismo y «un problema serio»

«Uno es lo que es por un montón de cosas. Soy igual que muchos de ustedes, y estoy agradecido a la universidad que me permitió formarme», remarcó Hadad. Sin embargo, también advirtió sobre los desafíos actuales que enfrenta el periodismo. «El periodismo está en un problema serio, y hoy el pensamiento se ha convertido en un lujo. Necesitamos recordar la importancia de la lectura y el pensamiento crítico en nuestra sociedad».

Hadad enfatizó en su discurso la necesidad de fortalecer la democracia y el papel del periodismo en ella. «La independencia de poderes y la libertad de prensa están en riesgo. Debemos estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo y trabajar para preservar lo que hemos logrado».

A manera de cierre, el CEO de Infobae hizo referencia a una metáfora de su abuelo en donde él le decía: “Dani, cuando se termina el agua caliente, yo dejo dos minutos el agua fría”. Con esta frase, Hadad quiso remarcar que no hay que olvidarse de dónde uno viene, enfatizando la importancia de recordar nuestras raíces y el esfuerzo de quienes nos precedieron.

El reconocimiento de Juan Antonio Giner

El Prof. Juan Antonio Giner tomó la palabra para ofrecer su laudatio. Giner recordó que el primer doctor honoris causa de la historia fue investido en 1478 en la Universidad de Oxford, destacando que el espíritu de este reconocimiento ha perdurado a lo largo de los siglos: «Se trata de honrar la excelencia que transforma la sociedad«. También mencionó la trayectoria de Hadad, quien proviene de un humilde hogar en Buenos Aires y estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Católica de Buenos Aires.

«Daniel conocía entonces, en y desde Pamplona, a profesores y periodistas europeos y americanos, lo que le permitió familiarizarse con grandes figuras de medios líderes en vísperas de una época de cambios profundos», continuó Giner. Resaltó su exitosa trayectoria profesional y cómo su trabajo en Infobae ha revolucionado el panorama mediático. «Daniel Hadad ha triunfado haciendo periodismo innovador, independiente y rentable«.

Giner concluyó su laudatio con una reflexión sobre la importancia de las experiencias y el aprendizaje en el camino de la vida, citando a Constantino Cavafis: «Lo que de verdad importa no es el destino al que llegamos, sino lo que vivimos en el recorrido del trayecto«.

Pablo Boczkovski, sobre los logros de Hadad

Por su parte, el Prof. Pablo Boczkovski destacó que Hadad logró con Infobae lo que ningún periodista ni empresario periodístico había podido conseguir previamente: «Posicionar a un sitio nativo digital como el medio más importante del mundo de habla hispana«. Explicó que esta hazaña se logró mediante una estrategia que fomenta la comunicación en las comunidades hispanoparlantes dentro de un contexto global marcado por la creciente polarización.

El profesor contextualizó los logros de Hadad en tres círculos concéntricos: la evolución de los medios en español, el desarrollo de las tecnologías digitales y la configuración cultural de la comunidad hispanoparlante. «En el centro de estos tres círculos concéntricos es donde se aloja Infobae, un medio nativo digital con una estructura en red que se manifiesta en distintas ediciones nacionales empapadas de la cultura de los respectivos contextos en los que operan», afirmó.

Finalmente, Boczkovski resaltó la combinación única de Hadad entre tradición e innovación, señalando que su contribución a que nos comuniquemos mejor en un contexto global es digna de este reconocimiento. «Es por esta combinación original entre tradición e innovación, su exitosa manifestación liderando el medio número uno en el mundo de habla hispana, que hoy se honra a mi querido amigo Daniel Hadad con este más que merecido doctorado honoris causa«, concluyó.