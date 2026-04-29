La Matanza celebra el Día del Animal con operativos de vacunación y el avance del nuevo Hospital Veterinario

El Gobierno local intensifica los operativos de vacunación en todas las localidades y supervisa la etapa final de las obras del centro de salud veterinaria de alta complejidad en Gregorio de Laferrere.

El bienestar de nuestros amigos de cuatro patas se consolida como una política de Estado que llega a cada rincón del distrito. En el marco del Día del Animal, que se celebra en Argentina el 29 de abril, el municipio de la Matanza despliega una agenda integral que combina la prevención sanitaria inmediata con proyectos de infraestructura de vanguardia, garantizando que el acceso a la salud veterinaria sea un derecho real y gratuito para todas las familias matanceras.

Como eje de esta acción territorial, las Jornadas de Bienestar Animal —coordinadas por la Secretaría de Salud Pública local— recorren semanalmente las distintas localidades para facilitar la vacunación. Este despliegue de cercanía se complementa con el servicio permanente del Centro de Zoonosis de San Justo (Peribebuy 4770), que atiende de lunes a viernes de 9 a 14 h y sábados de 9 a 12 h, recibiendo a perros y gatos mayores de tres meses de edad de forma espontánea y sin turno previo.

En paralelo a la atención primaria, la gestión avanza a paso firme en la construcción del primer Hospital Veterinario público de La Matanza, ubicado en la intersección de Comodoro Py y Beethoven, en Gregorio de Laferrere. Este centro de salud contará con equipamiento de alta tecnología para ofrecer guardia las 24 horas, laboratorios, sala de rayos X, dos quirófanos y áreas de internación, brindando una respuesta integral para casos de mayor complejidad que hoy requieren servicios privados de alto costo.

Creemos que una comunidad que cuida a sus animales es una comunidad más sana y solidaria. La inversión en infraestructura sanitaria y la presencia constante en las ciudades del distrito son hechos concretos que demuestran que la salud pública se piensa y se ejecuta incluyendo a todas y todos los integrantes del hogar, cuidando el presente y proyectando el futuro.Consultas sobre el cronograma de jornadas de vacunación semanal, en redes sociales: @saludpublicamatanza – @municipiodelamatanza. Teléfono: 6061-8464.