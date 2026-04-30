Desde el Movimiento Obrero local en la previa de la marcha: “El pueblo se va a estar movilizando porque el ajuste atraviesa a todos los sectores”

La movilización se realizará en el marco del Día del Trabajador en rechazo a las medidas del Gobierno, con críticas a la reforma laboral y a los cambios en el sistema aduanero. En el ámbito local, la jornada además contará con una misa en la Catedral de San Justo bajo la consigna “Por una Argentina con paz y trabajo”.

Por Giuliana Caivano

En las últimas horas el cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (SEIVARA), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la movilización de este jueves 30 por el Día del Trabajador y afirmó que el movimiento obrero es “el bastión de resistencia” frente a la gestión del presidente Javier Milei.

En ese marco y en la previa, el dirigente sindical local Pablo Boschi analizó la situación económica actual, cuestionó el rumbo del Gobierno nacional y se refirió al escenario interno del peronismo.

Además, confirmó que la jornada de mañana culminará con una misa en la Catedral de San Justo bajo la consigna “Por una Argentina con paz y trabajo”.

En el marco del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevará adelante una movilización que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y a su vez, se replicará en distintos puntos del país. En este sentido, desde el distrito, el dirigente sindical y referente de las 62 Organizaciones Peronistas, Pablo Boschi, anticipó una jornada “muy fuerte” atravesada por el malestar social frente al contexto económico.

“La Argentina de hoy, no es la que dejó el peronismo en diciembre de 2023”, comenzó Boschi, y aseguró que el ajuste impacta de lleno en el entramado productivo: “lo paga la producción de empleo, la PyME y la fuerza del trabajo”.

En esa línea, cuestionó el rumbo del Gobierno nacional al señalar que se trata de “recetas que ya fracasaron”, con efectos visibles en distintos sectores y sumó: “el ajuste se paga con salarios que no se actualizan, con jubilaciones cada vez más bajas y con recortes en áreas sensibles como salud, educación o discapacidad”.

En cuanto al escenario político, el dirigente apuntó que “el peronismo siempre está en movimiento. Es un espacio amplio, con distintas miradas, pero que abreva en el pensamiento justicialista”.

Desde ese lugar, remarcó el rol del movimiento obrero dentro de esa dinámica: “Desde las 62 Organizaciones Peronistas también tenemos nuestras posturas para participar en la vida política del distrito, la provincia y la nación”.

Movilización y misa en San Justo

Al consultarle por la situación actual en el distrito, Boschi describió un escenario generalizado de deterioro. “Históricamente el golpe empieza por la industria y después se traslada a los servicios. Hoy, incluso donde no hay despidos, hay congelamiento salarial y retracción de la actividad”, explicó.

La jornada del 1° de mayo incluirá, al finalizar la movilización, una misa en la Catedral de San Justo a las 19 horas. Según confirmó Boschi, estará encabezada por el obispo Eduardo García.

“El pueblo se va a estar movilizando porque el ajuste atraviesa a todos los sectores. Y después nos vamos a reunir en una misa por paz y trabajo”, señaló, recuperando la consigna.

La convocatoria busca no solo expresar el reclamo sindical, sino también reforzar un mensaje social en un contexto que, según advierten desde la CGT, combina caída del poder adquisitivo, retracción económica y creciente incertidumbre.

“Hay un límite. Cuando el ajuste es tan profundo, la sociedad no resiste más”, concluyó Boschi.

Fuente: Almafuerte Noticias