Las ferias de emprendedoras y emprendedores de La Matanza continúan en mayo

Con la participación de más de 120 expositores, Emprende Mujeres y Feria de Emprendedores recorrerán distintas plazas y puntos del distrito durante todo el mes, ofreciendo productos artesanales y fomentando el crecimiento del trabajo independiente.

Los circuitos de comercialización directa se consolidan como una herramienta clave para el desarrollo productivo de la región. En esta nueva etapa del año, el Gobierno local potencia el encuentro entre productores y consumidores, transformando los espacios públicos en verdaderos motores económicos que permiten a las familias emprendedoras dar a conocer su talento y potenciar sus ingresos.

A través de la Feria de Emprendedores, el cronograma de mayo incluye paradas en puntos neurálgicos de 10 a 20 horas. La Plaza Atalaya de Isidro Casanova recibirá a los stands los días 1, 2, 15 y 16; mientras que en San Justo, la Plaza San Nicolás tendrá su actividad los días 7, 14, 21 y 28 (hasta las 18 h), y la emblemática Plaza San Martín hará lo propio los días 6, 13, 20 y 27.

Por su parte, el programa Emprende Mujeres continúa abriendo espacios de visibilidad para las trabajadoras locales. El próximo sábado 09 de mayo, de 16 a 21 horas, se llevará adelante una jornada especial en el Hipermercado Chango Más (Av. Juan Manuel de Rosas 3800, San Justo), donde las vecinas podrán exponer sus creaciones en un entorno de gran afluencia de público, fomentando el consumo de cercanía y la identidad local.

Generar estas oportunidades es parte de una visión que entiende que la autonomía económica y la generación de empleo genuino son la base para el crecimiento sostenido de las ciudades; de esta forma el Gobierno local brinda respuestas concretas a los desafíos del presente.