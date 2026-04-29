Handball infantil: Una nueva actividad gratuita para las niñas y niños de La Matanza

Seguimos promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo integral sumando cada vez más propuestas para chicas y chicos de todas las edades y todo el distrito.

La Matanza suma handball a su grilla de actividades deportivas, una nueva disciplina libre y gratuita, dirigida a chicas y chicos de entre 6 y 14 años, que se desarrollará los miércoles y viernes, en horarios diferenciados. Las prácticas para la categoría masculina serán de 18 a 19 horas, y las de la categoría femenina, de 19 a 20 horas. La categoría masculina entrenará de 18 a 19 horas.

Las clases se dictarán en el Polideportivo Municipal Alberto Balestrini, ubicado en la Av. J. M. de Rosas 1413, en Lomas del Mirador. Para inscribirse se debe presentar la documentación requerida de lunes a viernes, de 10 a 13.30 horas, en el SUM (Salón de Usos Múltiples) del polideportivo: Electrocardiograma 2026 (no se aceptarán estudios del 2025); Apto médico 2026 (no se aceptarán certificados del 2025), con autorización para realizar actividad física; Fotocopia del DNI (ambos lados); Declaración jurada de salud y autorización de uso de imagen con deslinde (completas y firmadas).



Las planillas necesarias pueden descargarse, imprimirse y completarse previamente a través del sitio web oficial: lamatanza.gov.ar/deportes/actividades.

Más información en las redes sociales de la Secretaría de Deportes y Recreación: @deportesmatanza.



Esta propuesta se suma a la diversa oferta que el Gobierno local desarrolla en varios espacios del distrito, para fomentar la práctica deportiva desde la infancia, generando espacios de recreación, contención, aprendizaje y hábitos saludables para toda la comunidad.