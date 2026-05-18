La Justicia habilitó la construcción de un importante supermercado en Isidro Casanova

El fallo reconoce el “derecho a construir y concluir” el centro comercial, proyecto que comenzó trece años atrás en el Distrito.

A más de trece años de la paralización de las obras, la Justicia habilitó la construcción de un supermercado de la cadena Coto en la localidad matancera de Isidro Casanova. Se trata del primer fallo favorable para continuar con los trabajos que cesaron en 2013.

Al momento de su paralización, la obra, que contemplaba la construcción del hipermercado y espacio de estacionamiento, contaba con un 45 por ciento de avance. Tras años de conflicto, la Justicia ordenó al Municipio levantar las medidas que impedían la construcción del hipermercado.

De esta manera, reconoce el “derecho a construir y concluir” el emprendimiento en base al permiso otorgado en 1998 y obliga a la Comuna a cesar cualquier clausura o restricción una vez firme la sentencia. Desde la empresa comunicaron que, si el fallo queda firma, reiniciarán las obras que, aproximadamente, demorarán entre seis y doce meses.

No obstante, desde el Municipio apelarían el fallo comunicado por la Justicia para evitar la construcción del supermercado en el lote de 293.426 metros cuadrados. Cabe recordar que la obra fue frenada en, al menos, cinco oportunidades. Fue en 2013 cuando el Gobierno local logró su paralización total, argumentando que hubo modificaciones en los planos que, como consecuencia, la convertían en una construcción nueva que necesitaba de nuevos permisos para seguir su curso.

El futuro del supermercado en La Matanza

Si bien la empresa recibió el fallo favorable en primera instancia, las obras no pueden retomarse hasta que el mismo no quede firme. De igual manera, desde la firma destacaron que se debe evaluar el estado actual de los trabajos, un proceso que puede demorar hasta un año.

Asimismo, la cadena de supermercados indicó que, de concretarse la edificación, se generarán más de mil puestos de trabajos directos y otros más indirectos. Sin embargo, vecinos de la zona expresaron su preocupación tanto por el futuro de los comerciantes como del terreno que sufriría modificaciones.