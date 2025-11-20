El campeón del mundo Brian Castaño emocionó a La Matanza: «El Polideportivo Messi es un sueño para que los pibes se salven con el deporte»

El boxeador y vecino de la «quinta provincia argentina» recorrió los avances del nuevo Polideportivo municipal que se está construyendo en la localidad de Virrey del Pino. El campeón mundial destacó el valor que tendrá este mega complejo para el desarrollo deportivo del distrito, y celebró la transformación que impulsa el Gobierno local. Además, remarcó la importancia de acercar el deporte a los más jóvenes.



El Polideportivo Lionel Messi, futura cuna de campeones, lleva más de un 70% de progreso en su construcción. El proyecto, que ya es un emblema para el sur del distrito, recibió la visita del boxeador matancero, Brian Castaño, que durante la recorrida lo calificó como «hermoso e imponente».



«Lo que va a ser esto cuando esté terminado, es increíble«, manifestó el campeón del mundo de la organización mundial de Boxeo (OMB) en la categoría superwelter, y destacó: «La verdad que es hermoso lo que hacen por el deporte, hay que felicitar al intendente, Fernando Espinoza, por estas obras que hacen para que los pibes y pibas cuenten con los espacios y las herramientas para ser incluidos en el deporte social y soñar con lograr todo lo que se propongan, como me pasó a mí».

Un complejo de nivel mundial para la inclusión

El Polideportivo Lionel Messi se proyecta como uno de los complejos deportivos más grandes y modernos del país. Con infraestructura de alta calidad, está destinado a ser un nuevo epicentro del deporte, la inclusión y la vida comunitaria, ofreciendo a todas las vecinas y vecinos espacios formativos, recreativos y competitivos de acceso gratuito. Estará destinado a las disciplinas amateur y profesional, al igual que las localidades del norte del distrito, que hoy cuentan con el Polideportivo Alberto Balestrini, brindando igualdad de oportunidades y accesibilidad al deporte a todas las chicas y chicos de La Matanza.