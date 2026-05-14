El Rotary Club de Ramos Mejía repartió ropa de abrigo en hospitales públicos

Como todos los años, la institución llevó a cabo su campaña ante la llegada de la temporada de frío. Además, sigue con los programas de intercambio estudiantil con alumnos de colegios ramenses y del exterior.

Mauricio Torretta, secretario del Rotary Club de Ramos Mejía, dialogó con el programa Sexto Día por Radio Universidad. En la entrevista señaló que la institución realizó la habitual colaboración con los hospitales Posadas y Güemes, de Haedo. Se trata de la donación de ropa de abrigo para los pacientes ante la llegada de la época fría del año.

En otro sentido, siguen con el intercambio estudiantil con pares del exterior. Torreta señaló que la belga Leane Froidmont, pasa una temporada en el país. Recordemos que como contrapartida la alumna de quinto año de la Escuela Argentina del Oeste, Martina Durán, viajó a los Estados Unidos.

Por otro lado, se confirmó que una joven del colegio Ward viajará a Alemania y viceversa. Será un intercambio corto; el tradicional dura 9 meses.

El programa busca adquirir “destrezas de liderazgo que les servirán toda la vida a los estudiantes, aprender un nuevo idioma, explorar otra cultura y forjar amistades duraderas con jóvenes del mundo entero», según anuncia la página oficial del Rotary Club Internacional. También, desde el Rotary Club de Ramos Mejía seleccionan a los alumnos que podrán ser beneficiarios de becas para el nivel secundario otorgadas por el colegio Santo Tomás de Aquino.

Más datos del Rotary

Autoridades: Miguel Ángel García, presidente de Rotary Club de Ramos Mejía; Carlos Alberto Gómez, vicepresidente; Mauricio Torretta, secretario.